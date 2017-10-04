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В Витебске представили нового помощника президента по региону
05.10.2017 15:46 — Новости Общества | Tut.by
Задача власти — создать оптимальные условия для эффективной работы профессионалов во всех отраслях. Об этом заявил журналистам сегодня в Витебске
Александр Субботин отметил, что главное богатство региона — это его жители: «В области живут трудолюбивые люди, которые могут всего достичь и многое сделать, если им создать оптимальные условия для работы. На этом надо акцентироваться — давать возможность специалистам, профессионалам, работникам всех сфер эффективно трудиться».
Субботин отметил, что не делит вопросы, которые ему предстоит решать, на менее и более важные: «Все важно — и социальная сфера, и промышленность, и сельское хозяйство».
Нового инспектора по Витебской области представил председатель облисполкома Николай Шерстнев. Руководитель региона подчеркнул, что одна из главных миссий помощника президента — контроль над исполнением поручений главы государства. Шерстнев рассчитывает на совместную эффективную работу по решению проблем, которых в регионе немало. «Вы родились и выросли, работали здесь, поэтому знаете ситуацию», — добавил он.
Александр Субботин отметил, что в те несколько лет, которые работал в столице, не терял связь с Витебском: «Приезжал в выходные. Здесь живет моя семья. Область мне действительно родная».
Ранее Александр Субботин занимал должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия — директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора. На посту помощника президента — инспектора по Витебской области он сменил Александра Позняка, который сейчас руководит Оршанским районом.
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Александр Субботин отметил, что в те несколько лет, которые работал в столице, не терял связь с Витебском: "Приезжал в выходные. Здесь живет моя семья. Область мне...
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