В Витебске представили нового помощника президента по региону

Задача власти — создать оптимальные условия для эффективной работы профессионалов во всех отраслях. Об этом заявил журналистам сегодня в Витебске недавно назначенный помощник президента Беларуси — инспектор по региону Александр Субботин после представления активу облисполкома.



Александр Субботин

Александр Субботин отметил, что главное богатство региона — это его жители: «В области живут трудолюбивые люди, которые могут всего достичь и многое сделать, если им создать оптимальные условия для работы. На этом надо акцентироваться — давать возможность специалистам, профессионалам, работникам всех сфер эффективно трудиться».

Субботин отметил, что не делит вопросы, которые ему предстоит решать, на менее и более важные: «Все важно — и социальная сфера, и промышленность, и сельское хозяйство».

Нового инспектора по Витебской области представил председатель облисполкома Николай Шерстнев. Руководитель региона подчеркнул, что одна из главных миссий помощника президента — контроль над исполнением поручений главы государства. Шерстнев рассчитывает на совместную эффективную работу по решению проблем, которых в регионе немало. «Вы родились и выросли, работали здесь, поэтому знаете ситуацию», — добавил он.

Александр Субботин отметил, что в те несколько лет, которые работал в столице, не терял связь с Витебском: «Приезжал в выходные. Здесь живет моя семья. Область мне действительно родная».

Ранее Александр Субботин занимал должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия — директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора. На посту помощника президента — инспектора по Витебской области он сменил Александра Позняка, который сейчас руководит Оршанским районом.