Памятник Симону Боливару открыли в минском сквере

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятник национальному герою Венесуэлы Симону Боливару открыли в минском сквере, названном в его честь, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной церемонии принял участие Президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Сквер располагается в границах улиц Первомайской, Захарова и Чапаева. В честь Симона Боливара его назвали в 2008 году, тогда же там установили камень с именной табличкой. На открытом сегодня памятнике значится табличка "Дар Боливарианского правительства Венесуэлы в честь 20-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Венесуэлой. Реплика бюста работы венесуэльского скульптора Лоренцо Гонсалеса".

Бюст выполнен из бронзы и установлен на гранитном постаменте. Общая высота памятника - 2 м 78 см.

Симон Боливар - наиболее влиятельный и известный руководитель войны за независимость испанских колоний в Америке. В сквере его имени дипломатические миссии Венесуэлы, Кубы и Эквадора проводят мероприятия, приуроченные к государственным праздникам своих стран.

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