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Тепло идет. В Гродно начинают включать отопление в жилых домах

05.10.2017 16:01 — Новости Общества | Tut.by  
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С 5 октября в Гродно начнут включать системы отопления домов, общежитий, гостиниц, а также учебных заведений. Соответствующее распоряжение подписал председатель городского исполнительного комитета Мечислав Гой, сообщает «Гродненская правда».


При среднесуточных температурах наружного воздуха выше 8 градусов тепла отопление помещений будет производиться в режиме протапливания, с максимальным использованием местных видов топлива с обеспечением оперативного регулирования подачи тепловой энергии.

Кстати, в Гродненской области уже начали подключать отопление и в социальных объектах. Тепло начинает поступать в детские дошкольные учреждения, школы, лечебно-профилактические и медицинские учреждения, учреждения соцобслуживания.

 
Теги: Гродно
 
 
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С 5 октября в Гродно начнут включать системы отопления домов, общежитий, гостиниц, а также учебных заведений.

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