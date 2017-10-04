Тепло идет. В Гродно начинают включать отопление в жилых домах

С 5 октября в Гродно начнут включать системы отопления домов, общежитий, гостиниц, а также учебных заведений. Соответствующее распоряжение подписал председатель городского исполнительного комитета Мечислав Гой, сообщает «Гродненская правда».





При среднесуточных температурах наружного воздуха выше 8 градусов тепла отопление помещений будет производиться в режиме протапливания, с максимальным использованием местных видов топлива с обеспечением оперативного регулирования подачи тепловой энергии.

Кстати, в Гродненской области уже начали подключать отопление и в социальных объектах. Тепло начинает поступать в детские дошкольные учреждения, школы, лечебно-профилактические и медицинские учреждения, учреждения соцобслуживания.