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Тепло идет. В Гродно начинают включать отопление в жилых домах
05.10.2017 16:01 — Новости Общества | Tut.by
С 5 октября в Гродно начнут включать системы отопления домов, общежитий, гостиниц, а также учебных заведений. Соответствующее распоряжение подписал председатель городского исполнительного комитета Мечислав Гой,
При среднесуточных температурах наружного воздуха выше 8 градусов тепла отопление помещений будет производиться в режиме протапливания, с максимальным использованием местных видов топлива с обеспечением оперативного регулирования подачи тепловой энергии.
Кстати, в Гродненской области уже начали
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С 5 октября в Гродно начнут включать системы отопления домов, общежитий, гостиниц, а также учебных заведений.
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