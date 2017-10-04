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В Борисове устанавливают светодиодные фонари

05.10.2017 16:13 — Новости Общества | Tut.by  
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На проспекте Революции со стороны железнодорожного вокзала по направлению к центральной площади установили несколько светодиодных фонарей.


Белый свет фонарей не вызывает лишнюю нагрузку на глаза и кажется более естественным

Прежде чем начать переоборудование основных осветительных мачт вдоль проспекта, сначала были установлены новые светодиодные фонари вблизи пешеходных переходов.


Переоборудование мачт на участке ЖД вокзал — Центральная площадь еще не завершено

В УП «Жилье» корреспонденту ex-Press.by более подробно рассказали о нововведениях.

— На данный момент мы экспериментируем. В планах установить светодиодный свет от ЖД вокзала до центральной площади. А в будущем заменить еще 1500 точек света по всему городу. Это, конечно, не весь объем, но начало уже положено, — говорят в УП «Жилье». — При выполнении плана в 1500 светильников, город в будущем может экономить на электроэнергии примерно 126 000 рублей в год. Если новая система покажет себя эффективно, то останавливаться на этом мы не собираемся. Пока все упирается в сроки и состояние линий электросетей на столбах. Все провода должны быть обязательно заизолированы, в противном случае при соприкосновении с ветками или обрыве дорогостоящие драйверы управления могут выйти из строя. Окупиться новая система должна в сроки от полугода до года.

 
 
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В планах установить светодиодный свет от ЖД вокзала до центральной площади. А в будущем заменить еще 1500 точек света по всему городу.

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