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Тайной свадьбы Литвиновой и Земфиры не было
05.10.2017 16:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт — Sputnik. Российская актриса и режиссер Рената Литвинова опровергла сообщения в СМИ о ее свадьбе с популярной певицей Земфирой, сообщает
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
В четверг в ряде СМИ появились слухи о состоявшейся тайной свадьбе Литвиновой и Земфиры в Швеции, где разрешены однополые браки.
"Рената очень расстроена, что подобные лживые статьи появляются в СМИ, у нее растет несовершеннолетняя дочь… Она будет искать способ наказать авторов за клевету", — рассказала представитель Литвиновой.
Это не в первый раз, когда СМИ пытаются поженить Земфиру и Литвинову. Поводами для таких слухов служит тесное сотрудничество певицы и режиссера. Три года назад Земфира представила клип на композицию "Жить в твоей голове", режиссером была Литвинова. Кроме того, Земфира выступала автором саундреков к нескольким фильмам своей подруги.
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Литвинова намерена наказать тех, кто распространяет подобные утки и клевету.
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