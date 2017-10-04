Тайной свадьбы Литвиновой и Земфиры не было

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Российская актриса и режиссер Рената Литвинова опровергла сообщения в СМИ о ее свадьбе с популярной певицей Земфирой, сообщает РИА Новости .



© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Рената Литвинова оценила белорусские шляпки

В четверг в ряде СМИ появились слухи о состоявшейся тайной свадьбе Литвиновой и Земфиры в Швеции, где разрешены однополые браки.

"Рената очень расстроена, что подобные лживые статьи появляются в СМИ, у нее растет несовершеннолетняя дочь… Она будет искать способ наказать авторов за клевету", — рассказала представитель Литвиновой.

Это не в первый раз, когда СМИ пытаются поженить Земфиру и Литвинову. Поводами для таких слухов служит тесное сотрудничество певицы и режиссера. Три года назад Земфира представила клип на композицию "Жить в твоей голове", режиссером была Литвинова. Кроме того, Земфира выступала автором саундреков к нескольким фильмам своей подруги.