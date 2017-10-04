ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жительница Ушачского района дважды заблудилась в лесу - на одном и том же месте

05.10.2017 16:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

68-летняя жительница деревни Вашково Ушачского района за полнедели два раза терялась в лесу, сообщает МЧС.

Утром 1 октября женщина пошла за ягодами и заблудилась возле деревни Двор-Жары. За помощью она обратилась в МЧС лишь вечером, когда уже стемнело. Около полуночи пенсионерка вышла на звук сирены пожарного автомобиля.

Через три дня — 4 октября, женщина снова в одиночку пошла в лес. И заблудилась в том же месте. И опять позвонила спасателям, когда на лес уже надвинулась темнота. Связь с потерявшейся поддерживали по мобильному телефону. Нашли женщину около 10 часов вечера. В госпитализации она не нуждалась.

С начала года на территории области не удалось найти 7 человек, заблудившихся в лесу. По одному человеку ищут в Витебском, Верхнедвинском, Ушачском, Браславском, Шарковщинском районах, двоих — в Городокском.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала года на территории области не удалось найти 7 человек, заблудившихся в лесу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске на 6 900 рублей оштрафовали мужчину, который оскорбил судью в соцсети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика