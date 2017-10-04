Жительница Ушачского района дважды заблудилась в лесу - на одном и том же месте

68-летняя жительница деревни Вашково Ушачского района за полнедели два раза терялась в лесу, сообщает МЧС.

Утром 1 октября женщина пошла за ягодами и заблудилась возле деревни Двор-Жары. За помощью она обратилась в МЧС лишь вечером, когда уже стемнело. Около полуночи пенсионерка вышла на звук сирены пожарного автомобиля.

Через три дня — 4 октября, женщина снова в одиночку пошла в лес. И заблудилась в том же месте. И опять позвонила спасателям, когда на лес уже надвинулась темнота. Связь с потерявшейся поддерживали по мобильному телефону. Нашли женщину около 10 часов вечера. В госпитализации она не нуждалась.

С начала года на территории области не удалось найти 7 человек, заблудившихся в лесу. По одному человеку ищут в Витебском, Верхнедвинском, Ушачском, Браславском, Шарковщинском районах, двоих — в Городокском.