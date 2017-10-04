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В Витебске на 6 900 рублей оштрафовали мужчину, который оскорбил судью в соцсети
05.10.2017 16:33 — Новости Общества | Tut.by
Витебский областной суд 5 октября вынес приговор 30-летнему жителю областного центра, которого обвиняли
Инцидент произошел 18 ноября 2016 года. Дело касалось судьи суда Первомайского района Витебска.
Мужчина разместил в социальной сети «ВКонтакте» в открытой группе, посвященной Витебску, текстовый комментарий, который содержал оскорбление в адрес судьи. Пост был доступен для всеобщего просмотра.
Были проведены лингвистическая и амбулаторная судебно-психиатрическая экспертизы.
По мнению суда, обвиняемый, желая публично оскорбить судью суда Первомайского района Витебска, действовал умышленно.
Вину мужчина признал. Свои действия он объяснил тем, что судья ранее дважды рассматривал в отношении него дела об административных правонарушениях и, по его мнению, выносил суровое наказание.
Мужчину признали виновным в оскорблении судьи в связи с осуществлением правосудия. На основании ст. 391 УК Беларуси он получил штраф в размере 300 базовых величин.
Приговор в законную силу не вступил.
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Инцидент произошел 18 ноября 2016 года. Дело касалось судьи суда Первомайского района Витебска.
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