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В Витебске на 6 900 рублей оштрафовали мужчину, который оскорбил судью в соцсети

05.10.2017 16:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Витебский областной суд 5 октября вынес приговор 30-летнему жителю областного центра, которого обвиняли в оскорблении судьи. Мужчина получил штраф в размере 300 базовых величин (6 900 рублей). Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель областного суда Наталья Платоненко.

Инцидент произошел 18 ноября 2016 года. Дело касалось судьи суда Первомайского района Витебска.

Мужчина разместил в социальной сети «ВКонтакте» в открытой группе, посвященной Витебску, текстовый комментарий, который содержал оскорбление в адрес судьи. Пост был доступен для всеобщего просмотра.

Были проведены лингвистическая и амбулаторная судебно-психиатрическая экспертизы.

По мнению суда, обвиняемый, желая публично оскорбить судью суда Первомайского района Витебска, действовал умышленно.

Вину мужчина признал. Свои действия он объяснил тем, что судья ранее дважды рассматривал в отношении него дела об административных правонарушениях и, по его мнению, выносил суровое наказание.

Мужчину признали виновным в оскорблении судьи в связи с осуществлением правосудия. На основании ст. 391 УК Беларуси он получил штраф в размере 300 базовых величин.

Приговор в законную силу не вступил.

 
Теги: Витебск
 
 
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Инцидент произошел 18 ноября 2016 года. Дело касалось судьи суда Первомайского района Витебска.

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