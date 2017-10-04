Ситуация вокруг телеканала RT в США: реагировать готовы зеркально

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Ситуацию вокруг работы телеканала RT в США обсудили в четверг на расширенном заседании рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела РФ при Совете Федерации.

До 17 октября RT обязан зарегистрироваться в США в качестве "иностранного агента". После этого телеканал могут заставить публиковать личные данные сотрудников, сообщать об интервьюируемых и держать соответствующую плашку во время эфира.



© Фото: из архива Марии Ярмуш Ярмуш: действия России в отношении СМИ США будут обоснованы

Такого давления не было

"На сегодняшний день такого активного давления и просто выдворения фактически из страны, какое мы испытываем в США, мы не испытываем нигде", — признала главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян.

Также она рассказала о том, что законодатели США внесли новый законопроект — документ может позволить дистрибьюторам прекращать распространение в стране в обход договоров. Требования властей США Симоньян назвала незаконными.

Кроме того, не так давно стало известно, что Google убрала телеканал RT из пакета премиальных видео на YouTube, который компания продает рекламодателям — Google Preferred.

Меры могут быть зеркальными

Выступила на расширенном заседании и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы видим, что налицо применение ограничений в отношении телеканала RT на территории США. Таким образом, имеющиеся законодательные механизмы позволяют применять зеркальные ответные меры", — рассказала Захарова.

По словам Захаровой, все те требования, которые американцы выставляют перед RT, можно применить по российскому законодательству и к зарубежным СМИ в РФ — в качестве ответной меры.



© Sputnik/ Владимир Федоренко Симметричный ответ: в РФ ограничат деятельность американских СМИ

В своем выступлении представитель МИД привела пример из действующего законодательства России. Захарова подчеркнула: о цензуре речь не идет. "Для нас принципиально важным является подтверждение нашей приверженности свободе слова и невозможности ограничения деятельности СМИ, зарубежных корреспондентов, которые здесь работают", — добавила она.

Ситуация с RT — часть наступления

Как уверен первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол России в США Сергей Кисляк действия американских властей в отношении телеканала RT "не просто избирательная дискриминация, а часть большого наступления на Россию по всем направлениям, которое развернуто США".

"Там утверждена, одобрена концепция сдерживания России, противодействия России, состоящая из трех компонентов — развертывание военных сил у наших границ, экономическое давление, санкции и пропагандистское наступление на Россию", — подчеркнул Кисляк.

Он уверен, что этот шаг хорошо продуман и нацелен на то, чтобы выжить российские телеканалы из США.

"Есть неотъемлемое правило взаимности в международных делах, которые, наверное, должны и нам давать возможность подумать о том, как напомнить американцам о необходимости соблюдения собственных законов и принципов, которые они сами же продвигают, в том числе много лет в отношениях с нами", — подчеркнул Кисляк.

Роскомнадзор готов ответить

Сейчас, как отметил на заседании замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, у ведомства есть правовые механизмы на случай признания RT иностранным агентом в США.

"Мы сейчас мониторим 40 американских СМИ, плюс интернет-ресурсы, которые не зарегистрированы. И поверьте, в России действительно достаточно правовых механизмов, и кроме того у нас очень гибкий законодатель для того, чтобы принять какие-то адекватные меры, в случае выхода ситуации на совсем другой уровень там в США", — подчеркнул он.

Роскомнадзор, подчеркнул Субботин, одинаково относится "к любому СМИ, вне зависимости от страны и его учредителей".