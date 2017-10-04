Памятник Симону Боливару открыли в минском сквере

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятник национальному герою Венесуэлы Симону Боливару открыли в минском сквере, названном в его честь, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной церемонии принял участие Президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Мы братски обнимаем вас от имени революционного боливарианского правительства Венесуэлы и выражаем нашу солидарность. Некоторое время назад дороги наших народов сошлись вместе. Они были длинными в борьбе за справедливость, равноправие, счастье в мире", - отметил Президент.

Он подчеркнул, что Южная Америка всегда сражалась за мир и равенство. Беларусь может быть уверена, что всегда получит поддержку со стороны Венесуэлы. "Симон Боливар является символом, объединяющим наши народы. Это величайший из всех людей, когда-либо рождавшихся на территории Америки. В письменных источниках говорится, что Симон Боливар основал шесть республик. Его идеи до сих пор живы", - сказал Николас Мадуро.

Заместитель премьер-министра Владимир Семашко отметил, что открытие памятника приурочено к 20-летию установления дипломатических отношений между странами. "История наших народов схожа. Мы долго двигались к государственной независимости. Наши отношения развиваются, реализуются совместные проекты", - сказал он.

Сквер располагается в границах улиц Первомайской, Захарова и Чапаева. В честь Симона Боливара его назвали в 2008 году, тогда же там установили камень с именной табличкой. На открытом сегодня памятнике значится табличка "Дар Боливарианского правительства Венесуэлы в честь 20-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Венесуэлой. Реплика бюста работы венесуэльского скульптора Лоренцо Гонсалеса". Бюст выполнен из бронзы и установлен на гранитном постаменте. Общая высота памятника - 2 м 78 см.

Симон Боливар - наиболее влиятельный и известный руководитель войны за независимость испанских колоний в Америке. В сквере его имени дипломатические миссии Венесуэлы, Кубы и Эквадора проводят мероприятия, приуроченные к государственным праздникам своих стран.

На сегодняшнюю церемонию были приглашены представители правительства Беларуси, дипломатического корпуса и военные атташе, представляющие латиноамериканские страны, курсанты, обучающиеся в военных вузах республики, столичная молодежь и др. -0-