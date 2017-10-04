Японец получил в Беларуси срок за попытку провоза оружия

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Гражданин Японии приговорен в Беларуси к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, он признан виновным в незаконном перемещении через белорусскую границу огнестрельного оружия, сообщили в правоохранительных органах.

"Гражданину Японии было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и за перемещение оружия через границу Беларуси", — сообщили Sputnik в четверг в правоохранительных органах.

Ему назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, уточнили собеседники агентства.

Вместе с тем в правоохранительных органах не назвали фамилии гражданина Японии, но напомнили, он был задержан белорусскими пограничниками в средине марта текущего года в Национальном аэропорту "Минск".

Также в правоохранительных органах не сообщили, когда был оглашен приговор, вступил ли он в законную силу, можно ли его обжаловать.

Информация с приговором гражданину Японии "всплыла" благодаря блогеру Александру Лапшину, который утверждает, что находился в СИЗО в Минске с гражданином Японии в одной камере.

Лапшин утверждает, что осужденный в Беларуси гражданин Японии является известным художником-карикатуристом.

Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на государственный пограничный комитет Беларуси, в марте 2017 года пограничники задержали гражданина Японии, 1969 года рождения, который находился в списке невъездных в Беларусь. Выяснилось, что иностранец находился в Украине и Ираке во время боевых действий в этих странах. Также он задерживался на территории Ирака по подозрению в причастности к запрещенной во многих странах террористической группировке "Исламское государство".