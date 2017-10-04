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Отопление включили во всех соцобъектах Минска
05.10.2017 17:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт — Sputnik. Отопление уже включено во всех социальных объектах Минска, сообщили Sputnik в четверг в "Минскэнерго".
Отопительный сезон стартовал в Беларуси 3 октября — тепло начали получать потребители "первой категории": детские сады, школы, больницы и поликлиники.
По состоянию на вечер четверга, в Минске уже 100% социальных объектов получают отопление. Также полностью "согреты" Борисов, Молодечно, Вилейка, Жодино и многие другие города.
В некоторых городах уже решено давать отопление и в квартиры. Так, в Жодино и Вилейке в 30% квартир уже подают отопление, в Молодечно — в каждую третью, а в Слуцке батареи греют уже у 70% жителей.
Власти Минска пока не приняли решения о включении отопления в жилом фонде. Для этого необходимо, чтобы в течение пяти суток подряд среднесуточная температура воздуха была на уровне восемь и ниже градусов.
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Детские сады, школы, поликлиники и больницы столицы уже подключены к отоплению, а решения по жилфонду пока нет.
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