В Беларуси снижены отпускные цены на 32 наименования отечественных лекарств

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5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года снижены отпускные цены на 32 наименования отечественных лекарств, сообщил генеральный директор РУП "Белфармация" Вячеслав Гнитий на заседании рабочей группы по вопросу анализа рынка лекарственных препаратов, передает корреспондент БЕЛТА.

"По результатам проведенной работы с отечественными производителями на начало октября снижены отпускные цены на 32 наименования отечественных лекарственных средств. Размер снижения составил от 1,52% до 57,02%", - сказал Вячеслав Гнитий.

Проведена работа с зарубежными поставщиками. Результаты проводимых переговоров рассматривались на еженедельных совещаниях в Минздраве с участием министра здравоохранения Валерия Малашко. В результате на начало октября получены предложения по снижению контрактных цен на 77 наименований лекарств. Размер снижения составил от 10,2% до 66%. Поставки отдельных наименований уже осуществляются по сниженным ценам.

В то же время Вячеслав Гнитий отметил, что контрактные цены на лекарства в каждой стране зависят от множества факторов: политики производителя при поставках на тот или иной рынок, объема рынка, объема и кратности поставок, наличия/отсутствия таможенных барьеров, локализации производства, требований государства к процессу регистрации, упаковке, хранению и транспортировке.

Выявлено около 200 наименований лекарств, уровень контрактных цен на которые при поставках в Беларусь выше уровня контрактных цен при поставках в сопредельные государства. Речь идет всего о 4% лекарств, которые зарегистрированы в стране. В то же время у населения всегда есть возможность приобрести более дешевый генерик.

В Беларуси создана строгая система контроля качества лекарств как при осуществлении регистрации, так и при ввозе на территорию республики. Это препятствует ввозу некачественных и фальсифицированных лекарств. Расходы на усиленный контроль качества наряду с небольшим объемом рынка не всегда дают возможность зарубежным производителям (поставщикам) снизить контрактные цены до их уровня в сопредельных государствах.

Производство отдельных наименований зарубежных лекарственных средств локализовано на фармпредприятиях России, что повлекло снижение уровня цен на них на этой территории. Эти лекарства еще не имеют госрегистрации в Беларуси, следовательно, снижение контрактных цен возможно только после того, как это будет сделано. Одним из путей снижения цен на зарубежные лекарства станет локализация их производства на белорусских фармпредприятиях. А это длительный и трудоемкий процесс.

С июля 2016 года в качестве дополнительной меры снижения и сдерживания цен Минздравом введены конкретные размеры рекомендуемых предельных розничных цен на лекарственные средства, по которым осуществляется их реализация всеми юрлицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю. Сейчас этот перечень включает 1 348 торговых наименований.

Проводимая работа позволила добиться устойчивого снижения цен на лекарства. По данным Национального статистического комитета Беларуси, индекс потребительских цен за август 2017 года по отношению к декабрю 2016-го составил 98,65%.-0-