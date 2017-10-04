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Дело о милицейской стрельбе в новогоднюю ночь в Минске опять в суде

05.10.2017 18:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 окт — Sputnik. Минский городской суд 6 октября рассмотрит дело о милицейской стрельбе в новогоднюю ночь, сообщили в суде.

Дело о милицейской стрельбе в новогоднюю ночь в Минске опять в суде
© Фото: Сергей Балай / БелаПАН
Раненный милиционером минчанин приговорен к ограничению свободы на 5 лет

В начале августа этого года Суд Московского района огласил приговор минчанину Андрею Гаврошу, он был признан виновным в сопротивлении сотруднику милиции и приговорен к пяти годам ограничения свободы. Его освободили в зале суда из-под стражи.

"В 10:00 судебная коллегия по уголовным делам Мингорсуда проверит в апелляционном порядке законность, обоснованность и справедливость приговора Гаврошу, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.363 Уголовного кодекса Беларуси", — сообщили Sputnik в четверг в суде.

В отношении Гавроша было возбуждено уголовное дело за сопротивление сотруднику милиции в ночь на 1 января 2017 года. Между ним и сотрудником милиции Русланом Соловьем завязалась потасовка, во время которой он получил огнестрельные ранения. В отношении Гавроша было возбуждено дело, после того, как он провел более двух недель госпитале, его задержали, почти семь месяцев он находился в СИЗО.

 
Теги: Минск
 
 
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Минчанина, обвиняемого в сопротивлении милиции, приговорили к 5 годам ограничения свободы и освободили в зале суда.

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