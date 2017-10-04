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В Борисове видели самую маленькую утку Беларуси
05.10.2017 18:37 — Новости Общества | Tut.by
В минувшие выходные орнитологи и любители участвовали в традиционном наблюдении за перелетными птицами. Им удалось увидеть чирка-свистунка — самую маленькую дикую утку в стране.
Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» проводила наблюдения за перелетными птицами в рамках Европейских дней наблюдения за птицами EuroBirdwatch-2017.
В Борисове площадка для наблюдения работала 1 октября на пешеходном мосту три часа. За это время удалось увидеть представителей 15 видов птиц.
— Пожалуй, самым интересным объектом стала свиязь, это такая утка, — отметил член Борисовского районного отделения общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Семен Левый. — Мы видели три особи. У нас зафиксирован
В этом году в акции участвовали около 60 человек. Говорят, большинство — школьники, многие из них занимаются в Центре экологии и туризма. Но есть и взрослые, которые увлеклись таким распространенным в европейских странах хобби, как «бёрдвотчинг» — наблюдение за птицами.
Birdwatching — любительская орнитология, наблюдение и изучение птиц невооруженным глазом либо при помощи бинокля. Помимо визуального наблюдения такая деятельность включает прослушивание пения птиц, поскольку многие виды птиц бывает легче распознать по издаваемым ими звукам.
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Больше 60 человек наблюдали за птицами в этом городе в минувшие выходные.
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