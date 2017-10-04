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ДТП под Гомелем: пенсионера поймали благодаря плану "Перехват"

05.10.2017 18:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 окт — Sputnik. Гомельская Госавтоинспекция ввела план "Перехват", чтобы задержать пенсионера, сбившего двух девочек на пешеходном переходе в агрогородке Еремино, сообщает Sputnik.

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером: водитель за рулем автомобиля ВАЗ-21074 ("семерка") ехал из агрогородка Еремино в поселок Костюковка. На пешеходном переходе он совершил наезд на двух 16-летних девочек и скрылся с места происшествия.

Чтобы поймать нарушителя, сотрудники ГАИ ввели план "Перехват". Водитель был задержан спустя час на на дороге Гомель — Аэропорт, за рулем был 77-летний мужчина. Он пояснил инспекторам, что скрылся с места аварии, так как испугался. По информации ГАИ, водитель был трезв и ранее не был замечен в злостном нарушении ПДД.

Одной из девочек, пострадавших в аварии, понадобилась помощь врачей — ее доставили в больницу. Другая отделалась легкими повреждениями.

В ГАИ обратили внимание, что с начала года в области произошло девять ДТП, в которых пострадали люди, и водители скрывались с места происшествия.  

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Под колесами "семерки" оказались две девушки, одной из которых понадобилась госпитализация.

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