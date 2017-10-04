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В октябре в Гродно откроют новый Burger King с "Кинг Драйвом"
05.10.2017 19:07 — Новости Общества | Tut.by
Второй ресторан сети быстрого питания Burger King в Гродно откроется уже в октябре в гипермаркете «АЛМИ» на Космонавтов,
Здесь гродненцы смогут получать заказы и на улице, не выходя из машины, благодаря услуге «Кинг Драйв».
Первый ресторан Burger King
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Второй ресторан сети быстрого питания Burger King в Гродно откроется уже в это месяце в гипермаркете "АЛМИ" на Космонавтов
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