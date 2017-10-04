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В октябре в Гродно откроют новый Burger King с "Кинг Драйвом"

05.10.2017 19:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Второй ресторан сети быстрого питания Burger King в Гродно откроется уже в октябре в гипермаркете «АЛМИ» на Космонавтов, сообщает hrodna.life.


Здесь гродненцы смогут получать заказы и на улице, не выходя из машины, благодаря услуге «Кинг Драйв».

Первый ресторан Burger King открыли в Гродно в конце апреля 2017 года на улице Советской. Уже тогда в планах было открытие второго ресторана в гипермаркете «АЛМИ».

 
Теги: Гродно
 
 
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Второй ресторан сети быстрого питания Burger King в Гродно откроется уже в это месяце в гипермаркете "АЛМИ" на Космонавтов

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