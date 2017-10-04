Второй ресторан сети быстрого питания Burger King в Гродно откроется уже в октябре в гипермаркете «АЛМИ» на Космонавтов, сообщает hrodna.life.





Здесь гродненцы смогут получать заказы и на улице, не выходя из машины, благодаря услуге «Кинг Драйв».

Первый ресторан Burger King открыли в Гродно в конце апреля 2017 года на улице Советской. Уже тогда в планах было открытие второго ресторана в гипермаркете «АЛМИ».