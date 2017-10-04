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Не бетонная плита: что на самом деле едва не убило парня в Витебске
05.10.2017 19:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт — Sputnik. Сильный ветер сорвал пласт штукатурки, а не бетонную плиту, со здания торгово-развлекательного центра "Мега" в Витебске, которая едва не убила местного жителя, сообщает
Инцидент произошел в середине сентября, но широкий резонанс он приобрел только сейчас после того, как в сеть попало видео случившегося. На ролике видно, как сверху на человека падает, как изначально предположили пользователи и СМИ, бетонная плита. Благодаря молниеносной реакции витебчанин смог увернуться, и куски разбившейся плиты его не задели.
Счастливчиком оказался местный 26-летний предприниматель Алексей Скерсь, у которого свой магазин в ТЦ. К слову, администрация торгового объекта поспешила объяснить: упала вовсе не бетонная плита, а большой пласт штукатурки. Сейчас на фасаде здания уже нет следов, отвалившейся части.
Пользователи сети отмечают, что Алексей может считать 18 сентября своим вторым днем рождения.
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Пользователи сети поздравляют счастливчика со вторым днем рождения, а ролик с его участием уже посмотрели более ста тысяч раз.
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