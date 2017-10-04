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Жителя Пинщины будут судить за сексуальное преступление, совершенное 11 лет назад

05.10.2017 20:30 — Новости Общества | Tut.by  
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В Пинске следователи раскрыли насильственное преступление, совершенное в 2006 году. Тогда ночью на жительницу Пинска ночью напал неизвестный. Найти оперативно злоумышленника не удалось и расследование было приостановлено, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Спустя 11 лет следователи раскрыли преступление. Житель Пинского района обвиняется в том, что в ночь на 3 февраля 2006 года на пустыре в райцентре повалил незнакомую молодую женщину на землю и с применением насилия, вопреки воле потерпевшей, совершил «иные действия сексуального характера» (не изнасилование), после чего скрылся.

О произошедшем женщина рассказала родственникам и сообщила в правоохранительные органы.

Оперативно установить нападавшего не удалось, в связи с чем расследование дела было приостановлено. В последующем изъятые на месте происшествия специалистами следы позволили идентифицировать его личность.

После образования в 2012 году Следственного комитета материалы дела неоднократно анализировались специальной межведомственной комиссией по раскрытию преступлений прошлых лет. В ее работе принимали участие представители органов внутренних дел, Государственного комитета судебных экспертиз и следователи.

В ходе отработки различных версий была получена информация о возможной причастности к совершению противоправных действий 39-летнего мужчины. В рамках возобновленного следствия для проверки добытых сведений по постановлению следователей проводился ряд судебно-генетических экспертиз. На основании полученных доказательств мужчине было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 167 УК (иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия). Он заключен под стражу.

Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.

 
 
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Житель Пинского района обвиняется в том, что в ночь на 3 февраля 2006 года на пустыре в райцентре повалил незнакомую молодую женщину на землю и с применением насилия,...

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