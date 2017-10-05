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Экс-первая ракетка Беккер должен £54 млн и продаст все свои трофеи

05.10.2017 22:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 окт — Sputnik. Бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер из-за огромных долгов вынужден продать все свои трофеи победителя Уимблдонского турнира, сообщает Daily Mail.

Не так давно 49-летний Беккер объявил себя банкротом из-за образовавшейся задолженности перед частным банком. По данным немецких СМИ, общая сумма долгов составляет 54 миллиона фунтов стерлингов (более 60 миллионов евро), включая девять миллионов банку Arbuthnot Latham & Co и более 30 — швейцарскому бизнесмену. Всего в списке, кому Беккер должен денег, значатся 14 организаций и фамилий.

Причиной финансовых проблем стали неудачные инвестиции, а также бракоразводные процессы. В частности, Беккер отдал своей экс-супруге Барбаре десять миллионов евро, а также несколько миллионов достались российской модели Анжеле Ермаковой, у которой от него родилась дочь.

У Беккера уже изъяли недвижимость и личное имущество. Сейчас легендарный теннисист готов расстаться со своими трофеями, за которые он хочет выручить миллион фунтов. Кроме того, Беккер собирается продать принадлежащую ему коллекцию элитных часов.

Беккер с 1985 по 1996 год в одиночном разряде трижды выигрывал Уимблдон, два раза — Australian Open, а также побеждал на Открытом чемпионате США. По официальным данным, за свою карьеру немец заработал более 25 миллионов долларов призовых в одиночном и парном разрядах. С 2013 по 2016 годы Беккер являлся тренером сербского теннисиста Новака Джоковича.

 
Теги: Минск
 
 
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Помимо кубков 49-летний немец выставит на аукцион четыре пары наручных часов.

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