МИНСК, 5 окт — Sputnik. Житель Витебска заплатит штраф в размере 300 базовых величин (6,9 тысячи рублей или почти 3,5 тысячи долларов США) за оскорбление судьи в социальной сети "ВКонтакте", сообщает Sputnik.

Осенью прошлого года в одном из открытых сообществ в соцсети мужчина публично оскорбил судью, занимавшегося рассмотрением уголовного дела. Ему было предъявлено обвинение по статье "оскорбление судьи или народного заседателя".

В четверг Витебский областной суд вынес приговор в отношении 30-летнего витебчанина. Мужчина получил крупный штраф: 300 базовых величин.

Мужчина признал свою вину частично. Он пояснил, что объект его оскорблений ранее дважды рассматривал в отношении него административные дела и всегда, по его словам, выносил суровое наказание. В совершенном мужчина не раскаялся и извинения не принес.

Согласно проведенной судебно-психиатрической экспертизе витебчанин был признан вменяемым.

Приговор суда в силу не вступил и может быть обжалован.