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Житель Витебска заплатит $3,5 тыс. за оскорбление судьи во "ВКонтакте"

05.10.2017 20:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 окт — Sputnik. Житель Витебска заплатит штраф в размере 300 базовых величин (6,9 тысячи рублей или почти 3,5 тысячи долларов США) за оскорбление судьи в социальной сети "ВКонтакте", сообщает Sputnik.

Осенью прошлого года в одном из открытых сообществ в соцсети мужчина публично оскорбил судью, занимавшегося рассмотрением уголовного дела. Ему было предъявлено обвинение по статье "оскорбление судьи или народного заседателя".

В четверг Витебский областной суд вынес приговор в отношении 30-летнего витебчанина. Мужчина получил крупный штраф: 300 базовых величин.

Мужчина признал свою вину частично. Он пояснил, что объект его оскорблений ранее дважды рассматривал в отношении него административные дела и всегда, по его словам, выносил суровое наказание. В совершенном мужчина не раскаялся и извинения не принес.

Согласно проведенной судебно-психиатрической экспертизе витебчанин был признан вменяемым.

Приговор суда в силу не вступил и может быть обжалован.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Мужчина свою вину признал только частично, в своих действиях не раскаялся, прощения за слова у судьи он не попросил.

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