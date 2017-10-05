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Дожди прекратятся только на день. Погода в Витебске в выходные

06.10.2017 07:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Дожди, которые зарядили с середины недели, закончатся только к воскресенью, прогнозирует Гидрометеоцентр.


Фото: Юрий Шепелев

В субботу, 7 октября, погоду в Витебске в течение дня небольшой дождь. Температура воздуха минимальная ночью +7…+9°С, максимальная днем +9…+11°С.

В воскресенье, 8 октября, облачно, без осадков. Днем столбик термометра покажет до +12°С. Ветер порывами до 14 метров в секунду.

Но с понедельника, по предварительному прогнозу, снова начнутся дожди.

Погоду в других городах области смотрите на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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Дожди, которые зарядили с середины недели, закончатся только к воскресенью.

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