Дожди прекратятся только на день. Погода в Витебске в выходные

Дожди, которые зарядили с середины недели, закончатся только к воскресенью, прогнозирует Гидрометеоцентр.



Фото: Юрий Шепелев

В субботу, 7 октября, погоду в Витебске в течение дня небольшой дождь. Температура воздуха минимальная ночью +7…+9°С, максимальная днем +9…+11°С.

В воскресенье, 8 октября, облачно, без осадков. Днем столбик термометра покажет до +12°С. Ветер порывами до 14 метров в секунду.

Но с понедельника, по предварительному прогнозу, снова начнутся дожди.

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