Городской квест, вечеринка для детей, домашний театр. 7 идей для уикенда в афише Витебска

Городская афиша радует интеллектуальной программой и нетривиальными развлечениями. Это фестиваль короткометражек, городской квест, спектакль от театра «Картонка». И даже вечеринка для детей и родителей!

Манхэттенский фестиваль короткометражного кино

Более 100 тысяч кинолюбителей из 250 городов объединятся в мировое зрительское жюри, чтобы выбрать лучший фильм из 10-ти финалистов Манхэттенского фестиваля. Впервые в нем участвуют фильмы из Грузии («8 минут») и Латвии («Вперед!»).

Обладателя Гран-при объявят 9 октября на сайте . Фильмы идут на языке оригинала с субтитрами, продолжительность — 120−130 минут.

Подробная программа фестиваля — по ссылке .





Кинотеатр «Мир», ежедневно в 19.00 до 8 октября, билеты: 5,5−6 рублей.

Лекция «Манипулирование общественным сознанием»

На новой лекции от проекта «Наука вне себя» будут говорить о манипулятивном воздействии и о том, как ему противостоять. Лектор — Евгения Далимаева, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных наук ВГУ имени Петра Машерова.





Научно-техническая библиотека (ул. Пушкина, 6), 7 октября, 13.00. Вход: добровольное пожертвование в 1 рубль.

Городской квест «Тайны витебского подполья»

Это мероприятие завершает серию городских квестов по Витебску. Участникам предложат пройтись по местам, связанным с историей подполья, а также узнать интересные факты из военной истории города.

Старт — от музея Миная Шмырева (ул. Чехова, 4). Получение заданий — в 10.45−11.00. Начало квеста — в 11.00, финиш — в 16.00.

Участвовать могут все желающие: в одиночку, семьей, командой. Дети до 14 лет должны прийти с сопровождающим. Команда может насчитывать до 5 человек. Предварительная регистрация — до 19.00 пятницы.





Музей Миная Шмырева, 7 октября с 11.00 до 16.00, стоимость участия — 5 рублей (на команду или одного участника).

Мероприятия для детей: домашний театр, вечеринка, «Игротека»

Историю об удивительной дружбе девочки и дракона театр «Картонка» покажет в субботу в 11.00 и 12.30 в детском книжном магазине «Абажурчик» (ТРЦ «Мега», 5-й этаж, пав. 336).

Спектакль для детей 3−9 лет и взрослых «Был бы у меня дракон» создан по законам домашнего театра — действие разворачивается на столе, зрители находятся на расстоянии вытянутой руки, а все герои сказки вместе с декорациями запросто помещаются в обыкновенной картонной коробке.

Продолжительность спектакля — 45 минут. Количество мест на каждое представление ограничено, запись по телефонам: +375 29 816−52−88, +375 29 519−77−10. Билеты: для взрослого — 5 рублей, для ребенка — 10 рублей (для каждого следующего — 8 рублей).





Эксклюзивное для Витебска развлечение приготовили организаторы вечеринки для детей и их родителей — Gold Party Kids. Она пройдет в воскресенье с 14.00 до 16.00 и с 17.00 до 19.00 в кафе «Белая Русь» (ул. Гоголя, 6).

Гостей ждут анимационное представление, развлекательные мастер-классы, занимательные конкурсы и игры. Количество билетов ограничено. Забронировать их можно по телефону: +375 29 819−10−70 или онлайн — по ссылке . Цена билетов: взрослый — 10 рублей, детский — 5 рублей.





Хорошая новость для любителей настольных игр — клуб Unum приглашает на «Игротеку» в 15.00 в эти выходные в концертном зале «Витебск». Справки по телефонам: +375 212 66−64−75, +375 212 66−40−65, +375 33 677−73−71 и в группе .

Вечеринки: закрытие Oktoberfest, мастер-класс по танцам

Арт-паб «Торвальд» устраивает три повода для веселья. В пятницу — закрытие Oktoberfest (в 21.00), где выступит кавер-бенд еNOTы. В субботу в 19.00 могилевская группа BEZ. NOT презентует новый альбом «Акривия», а следом, в 23.00, стартует ночная вечеринка.

Подробности — в группе .





Для тех, кто хочет выделиться на вечеринках, школа танцев «Стиляги-хоп» проводит бесплатный мастер-класс (с нуля) по парному танцу в субботу в 17.00 (ул. Чапаева, 29; СШ № 26, главный вход, 2-й этаж). Приглашают взрослых, пару искать необязательно, главное — захватите с собой сменную обувь.

Детали — по ссылке и телефону: +375 29 597−00−50.

Полуфинал «Технолиги КВН»

В полуфинале нового сезона открытого турнира «Технолиги КВН» поборются команды: «Попытка не пытка» (ВГАВМ); «Наша крыша» («СШ № 3 Орши); «КВНу 55» (Витебск, Могилев, Барановичи); «Продлевать будете?» (ВГУ, ВГТУ).

Заказ билетов: +375 29 812−93−18 (Анна).





Дом культуры ВГАВМ, 6 октября в 18.00, билет — 3 рубля.

Анонсы: концерт джаза, спектакль о здоровье на работе

«Трио Константина Горячего» — сольный проект белорусского музыканта Константина Горячего, известного по работе в таких коллективах, как Apple Tea, Tanin Jazz, J: Морс. Трио исполняет авторскую музыку в стиле модерн-джаз, а также джаз в оригинальной аранжировке.





Филармония, 10 октября, 18.30, билет — 10 рублей.

К Всемирному дню психического здоровья 10 октября в 17.00 в малом зале КЗ «Витебск» покажут остросоциальный форум-спектакль о психическом здоровье на рабочем месте «Замкнутый круг». Здесь также пройдет акция «Психическое здоровье — это важно для всех!». Вход свободный.





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