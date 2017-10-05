Доброе утро!

А нам вчера было 17 лет! Каждый день более 800 тысяч человек заходят на TUT.BY, чтобы узнать последние новости. Чтобы держать вас в курсе происходящего, наша команда из 50 журналистов практически круглосуточно следит за событиями в стране и мире. И в день рождения мы решили рассказать, кто все эти люди, которые делают новости, пишут статьи и репортажи, снимают фото и видео и рисуют инфографику. Знакомьтесь — это мы !

ВАЖНОЕ

«Польский след» Максима Мархалюка привел, к сожалению, в тупик : нашли водителя фуры, показали ему фото нашего мальчика — и он уверенно заявил, что подвозил другого ребенка.





В Беларуси вчера побывал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Встретился с нашим Александром Лукашенко — и вместе они решили восстанавливать те экономические связи между странами, которые были ранее. «Вы знаете характер мой и Николаса. Мы это сделаем… Да, Венесуэле сложно, но у нас было хуже, были талоны на продовольствие, но мы поставили задачу решить проблему и за 8−10 лет выйти на экспорт продовольствия. И задачу решили», — заверил президент Беларуси.

Вот здесь у нас все о наших с вами (то есть — физлиц) налогах — смотрите , на сколько белорусы пополнили госбюджет в этом году. А еще мы узнали, сколько тунеядцев нашли налоговики и сколько денег им вернули .

Назвали еще одного лауреата Нобелевской премии 2017 года — в области литературы. И вот кто им стал .

ПОПУЛЯРНОЕ

Знакомьтесь — счастливчик! В центре Витебска на парня с здания падала плита — он чудом успел отбежать . Мы разыскали Алексея, которому можно гордиться отличной реакцией и праздновать второй день рождения, — оказалось, он еще и фаталист : «Если на роду написано, что мне нужно было вовремя отскочить, то я и отскочил».

Вот здесь у нас очень красивый и трогательный репортаж об исчезнувших с карты и лица Земли деревнях — обязательно прочтите, как природа поглощает наши старые дома.





А здесь — материал о доме, живущем и процветающем. Под Минском продают настоящее поместье с уникальными интерьерами, пасекой и винным погребом. Дорого. Н-н-нада ?

Если пропустили прямой эфир нашей «Экономики на пальцах», не беда — вот здесь есть запись . Напомним, обсуждали, как произошло волшебное превращение декрета о тунеядстве из жесткого по отношению к народу к довольно гуманному. Возможно, считает Чалый, президенту привели такие аргументы, которые позволили ему сохранить лицо, ведь он не раз говорил о принципиальности вопроса. А может, президент уже начал избирательную кампанию.

И напоследок хотим вас предостеречь: берегите себя. Умея хорошо работать — умейте и правильно отдыхать. А то вон в Японии журналистка умерла от переработки в 31 год : за месяц перед смертью у нее было два выходных. Знакомый график?..

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Побывали на «Белшине» — смотрите большой репортаж с предприятия . Ни одна другая марка шин, кстати, не вызывает у белорусских автолюбителей столько эмоций, как наша родная «Белшина». Одни хвалят отечественное за соотношение цены и качества. Для других белорусское после неудачного опыта — это табу. А вы что скажете?

Показываем сентябрьскую подборку лучших кадров нашей фотослужбы . В этот раз здесь учения «Запад-2017″ и протесты против них, поиски пропавшего мальчика, День города и многое-многое другое.





По пути из Сан-Франциско в Лос-Анджелес проехали по одной из самых красивых дорог в мире . Большая часть шоссе Хайвея 1 проходит по самому побережью, открывая путешественникам прекрасную картину. По этой дороге нужно ездить исключительно днем, ночью вам достанется лишь шум прибоя и запах океана.

В Японии с сентября по октябрь проходит фестиваль, на котором демонстрируют фигуры из рисовой соломы. Смотрите, что творят — это вам не #агротрэш!





А посетители бразильского природного парка стали очевидцами необычной сцены: аллигатор напал на ягуара, но вскоре пожалел об этом. Вот вам напоследок видео противостояния двух гигантов — это, знаете ли, даже красиво!

Все новости четверга, 5 октября

Кстати. Будьте сегодня очень осторожны: в стране объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра. Ох, в это межсезонье непонятно, где холоднее — на улице или дома… Чтобы совсем не раскиснуть и увидеть яркие краски октября, мы запустили коптер над минскими парками — и вот кадры, которые заставят вас полюбить осень . Хорошего дня!

Ваша редакция

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