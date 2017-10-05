А нам вчера было 17 лет! Каждый день более 800 тысяч человек заходят на TUT.BY, чтобы узнать последние новости. Чтобы держать вас в курсе происходящего, наша команда из 50 журналистов практически круглосуточно следит за событиями в стране и мире. И в день рождения мы решили рассказать, кто все эти люди, которые делают новости, пишут статьи и репортажи, снимают фото и видео и рисуют инфографику. Знакомьтесь — это мы!
ВАЖНОЕ
«Польский след» Максима Мархалюка привел, к сожалению, в тупик: нашли водителя фуры, показали ему фото нашего мальчика — и он уверенно заявил, что подвозил другого ребенка.
В Беларуси вчера побывал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Встретился с нашим Александром Лукашенко — и вместе они решили восстанавливать те экономические связи между странами, которые были ранее. «Вы знаете характер мой и Николаса. Мы это сделаем… Да, Венесуэле сложно, но у нас было хуже, были талоны на продовольствие, но мы поставили задачу решить проблему и за 8−10 лет выйти на экспорт продовольствия. И задачу решили», — заверил президент Беларуси.
Назвали еще одного лауреата Нобелевской премии 2017 года — в области литературы. И вот кто им стал.
ПОПУЛЯРНОЕ
Знакомьтесь — счастливчик! В центре Витебска на парня с здания падала плита — он чудом успел отбежать. Мы разыскали Алексея, которому можно гордиться отличной реакцией и праздновать второй день рождения, — оказалось, он еще и фаталист: «Если на роду написано, что мне нужно было вовремя отскочить, то я и отскочил».
А здесь — материал о доме, живущем и процветающем. Под Минском продают настоящее поместье с уникальными интерьерами, пасекой и винным погребом. Дорого. Н-н-нада?
Если пропустили прямой эфир нашей «Экономики на пальцах», не беда — вот здесь есть запись. Напомним, обсуждали, как произошло волшебное превращение декрета о тунеядстве из жесткого по отношению к народу к довольно гуманному. Возможно, считает Чалый, президенту привели такие аргументы, которые позволили ему сохранить лицо, ведь он не раз говорил о принципиальности вопроса. А может, президент уже начал избирательную кампанию.
Побывали на «Белшине» — смотрите большой репортаж с предприятия. Ни одна другая марка шин, кстати, не вызывает у белорусских автолюбителей столько эмоций, как наша родная «Белшина». Одни хвалят отечественное за соотношение цены и качества. Для других белорусское после неудачного опыта — это табу. А вы что скажете?
По пути из Сан-Франциско в Лос-Анджелес проехали по одной из самых красивых дорог в мире. Большая часть шоссе Хайвея 1 проходит по самому побережью, открывая путешественникам прекрасную картину. По этой дороге нужно ездить исключительно днем, ночью вам достанется лишь шум прибоя и запах океана.
Комментарии