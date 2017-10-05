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Дожди и ветер. Погода в выходные на Гродненщине

06.10.2017 08:44 — Новости Общества | Tut.by  
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В субботу синоптики обещают небольшую облачность без осадков, а в воскресенье весь день будут идти дожди. О погоде в области сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу, 7 октября, облачно с прояснениями и без осадков. Днем будет ветрено. Синоптики обещают порывы ветра до 12 м/с. Температура ночью +6−8°С, днем до +12°С.

В воскресенье, 8 октября, ночью — сплошная облачность, но без осадков. Днем синоптики обещают небольшие дожди. Также будет ветрено — порывы ветра до 14 м/с. Столбик термометра днем поднимется всего до +11°С.

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В субботу синоптики обещают небольшую облачность без осадков, а в воскресенье весь день будут идти дожди.

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