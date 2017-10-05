Вместо Котковец: заместителем управделами президента стал Ермошко

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового заместителя управделами – им стал экс-гендиректор ЗАСО "Промтрансинвест" Валерий Ермошко, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Данная должность была вакантна с 8 сентября текущего года, когда из структуры ушла Надежда Котковец .

"Глава государства назначил Валерия Ермошко заместителем управляющего делами президента", – сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что указ с назначением нового зама управделами Лукашенко подписал в четверг 5 октября.

Валерий Ермошко является кандидатом экономических наук, окончил Гомельский госуниверситет имени Франциска Скорины и Академию управления. Он преподавал в гомельском вузе, работал в облисполкоме и аппарате Совмина. С 2015 года трудился на должности гендиректора государственной страховой компании "Промтрансинвест".