﻿ Вместо Котковец: заместителем управделами президента стал Ермошко. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вместо Котковец: заместителем управделами президента стал Ермошко

06.10.2017 08:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового заместителя управделами – им стал экс-гендиректор ЗАСО "Промтрансинвест" Валерий Ермошко, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Вместо Котковец: заместителем управделами президента стал Ермошко
© Фото: ЕЭК
Надежда Котковец отправлена в отставку: самые знаменитые ее цитаты

Данная должность была вакантна с 8 сентября текущего года, когда из структуры ушла Надежда Котковец.

"Глава государства назначил Валерия Ермошко заместителем управляющего делами президента", – сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что указ с назначением нового зама управделами Лукашенко подписал в четверг 5 октября.

Валерий Ермошко является кандидатом экономических наук, окончил Гомельский госуниверситет имени Франциска Скорины и Академию управления. Он преподавал в гомельском вузе, работал в облисполкоме и аппарате Совмина. С 2015 года трудился на должности гендиректора государственной страховой компании "Промтрансинвест".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Данная должность была вакантна с 8 сентября текущего года, когда из структуры ушла Надежда Котковец.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лауреата Нобелевской премии мира назовут в пятницу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика