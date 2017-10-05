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Лауреата Нобелевской премии мира назовут в пятницу

06.10.2017 08:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 окт – Sputnik. Лауреата Нобелевской премии мира объявят в пятницу в столице Норвегии Осло.

Лауреата Нобелевской премии мира назовут в пятницу
© REUTERS/ Mike Segar/File Photo
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро

Нобелевскую премию мира вручают политикам, общественным деятелям, организациям и даже международным союзам. Присуждается награда за вклад в укрепление мира.

Имя обладателя Нобелевской премии мира назовут в Осло уже в пятницу 6 октября. Нобелевский комитет выбирает лауреата из более чем трех сотен номинированных.

Эксперты уверены: премия в этом году достанется экс-госсекретарю США Джону Керри, главе МИД Ирана Мохаммеду Джаваду Зарифу и представителю ЕС по иностранным делам Федерике Могерини за разработку плана по ядерной программе в Иране.

Букмекеры среди претендентов на премию особо отмечают канцлера ФРГ Ангелу Меркель, Папу Римского и несколько международных организаций. Претендентами называют также убитого в конце 2016 года террористом посла России в Турции Андрея Карлова.

В 2016-м премию мира присудили президенту Колумбии Хауну Мануэлю Сантосу за "решительные усилия, направленные на то, чтобы положить конец более чем 50-летней гражданской войне в стране".

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Теги: Минск
 
 
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Самыми вероятными претендентами на награду считают разработчиков плана по ядерной программе Ирана.

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