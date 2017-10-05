Кибербезопасность, блокчейн и BigData: известна программа ДИ-2017

На календаре октябрь, а это значит, что до «Делового интернета» осталось чуть больше месяца! Как создать успешное медиа на чужом рынке и эффективно управлять им? Есть ли KPI у хайпа? Как современные технологии меняют экономику? Пришло время отметить для себя доклады спикеров: программа конференции уже на сайте!

В этом году каждая секция как никогда радует разнообразием тем и спикеров. Кибербезопасность, будущее рекламных технологий в интернете, кейсы от МТС и Exponenta – и это далеко не полный список тем, которые будут затронуты на ДИ-2017. Чем еще удивит конференция своих гостей в этом году?

Первым докладом в секции «Маркетинг» станет «Обзор рынка, тренды» от Ксении Ивановой, заместителя генерального директора по коммерческим вопросам и развитию, и Павла Воронюка, менеджера по рекламным технологиям.

В это же время в секции «Медиа» можно будет послушать о том, как создать успешное медиа на чужом рынке и эффективно управлять им. А сразу после, Ирина Малкова выступит с темой «Новый формат делового медиа на русском языке».

Не пропустите выступления таких известных спикеров, как Евгений Годов, Родион Скрябин, Гарретт Джонстон, Дмитрий Колодин и многих других в секциях «Маркетинг» и «Медиа» 10 ноября! Полный список докладчиков: di.by

11 ноября в секции «Бизнес» глава совета директоров TUT.BY Александр Чекан расскажет, как «Войти в IT» и поделится знаниями о технологиях, которые меняют бизнес. Кстати, секция в этом году затронет не только интересные, но и актуальные темы: машинное обучение, искусственный интеллект Big Data и блокчейн. Хорошо, что в этот день гостям не придется выбирать между секциями, как 10 ноября, было бы сложно сделать выбор в пользу того или иного доклада. Поторопитесь приобрести билет и получить уникальную возможность пообщаться с профессионалами в своей сфере!

Это не полный состав наших спикеров и наша программа дополняется! Следить за обновлениями можно здесь: di.by

В своем видеприглашениии на «Деловой интернет», главный редактор TUT.BY - Марина Золотова – рассказала о секции «Медиа»:

А что крутого будет в секции «Маркетинг и реклама» рассказал руководитель коммерческих спецпроектов TUT.BY , колумнист портала Marketing.by Александр Демидович:

Спешите купить билеты до по низкой цене!

Ближе к событию стоимость участия в конференции будет увеличиваться

- до 1 ноября:

один день: 89,9 BYN

два дня: 139,9 BYN

- до 10 ноября:

один день: 99,9 BYN

два дня: 159,9 BYN

Зарегистрироваться и произвести оплату: di.by

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Ждём вас в отеле «Ренессанс Минск» 10 и 11 ноября!