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Более 152 тысяч «тунеядцев» вернули свои деньги
06.10.2017 09:21 — Новости Общества | БДГ
Налог на финансирование госрасходов в общей сумме 4,5 млн рублей вернули 15 200 гражданам, уплатившим его ранее и устроившимся на работу.
Об этом
Ранее налог в сумме 18,6 млн рублей заплатили в казну 62 700 человек, из них только 15 200 предоставили документы о трудоустройстве и вернули свои деньги обратно.
Возвратить свои деньги имеют право те граждане, которые нашли работу, вышли на пенсию или признаны недееспособными.
В июле замминистра по налогам и сборам Беларуси Светлана Шевченко сообщила, что налоговые органы
В настоящее время Декрет №3 полностью
Напомним, что 2 апреля 2015 года президент Александр Лукашенко
Жители Беларуси, как известно, декрет №3 приняли прохладно: по Беларуси
После этого президент
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Налог на финансирование госрасходов в общей сумме 4,5 млн рублей вернули 15 200 гражданам, уплатившим его ранее и устроившимся на работу.
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