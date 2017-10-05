Более 152 тысяч «тунеядцев» вернули свои деньги

Налог на финансирование госрасходов в общей сумме 4,5 млн рублей вернули 15 200 гражданам, уплатившим его ранее и устроившимся на работу.

Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам 5 октября.

Ранее налог в сумме 18,6 млн рублей заплатили в казну 62 700 человек, из них только 15 200 предоставили документы о трудоустройстве и вернули свои деньги обратно.

Возвратить свои деньги имеют право те граждане, которые нашли работу, вышли на пенсию или признаны недееспособными.

В июле замминистра по налогам и сборам Беларуси Светлана Шевченко сообщила, что налоговые органы приступили к возврату денег гражданами, которые ранее уплатили сбор, и теперь устроились на работу.

В настоящее время Декрет №3 полностью переписан , теперь он называется «По содействию занятости». Власти обещают, что он будет направлен на трудоустройство безработных.

Напомним, что 2 апреля 2015 года президент Александр Лукашенко подписал Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». Жителей страны, которые не работали в течение 183 дней в году, обязали платить в казну сбор в 20 базовых величин.

Жители Беларуси, как известно, декрет №3 приняли прохладно: по Беларуси прокатилась волна акций протеста , а сами тунеядцы сбор проигнорировали: из 470 тысяч социальных иждивенцев сбор уплатили лишь 54 тысячи человек.