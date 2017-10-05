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Главное - сухо. Погода в Гомеле в выходные

06.10.2017 09:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Дожди и непогода, назойливый будильник и холодные батареи — природа словно сговорилась с коммунальниками! Компенсировать страдания последних дней призваны предстоящие выходные.


Уже завтра, по обещаниям синоптиков, унылая пора закончится. Днем воздух прогреется до +13° и, самое главное, — на небе не будет ни облачка. Примерно такая же погода ждет нас и в воскресенье — +14°, ясно.

Погода в Гомеле о области

 
Теги: Гомель
 
 
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Дожди и непогода, назойливый будильник и холодные батареи. Природа вместе с коммунальниками словно сговорились. Компенсировать страдания последних дней призваны...

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