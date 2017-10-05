Главное - сухо. Погода в Гомеле в выходные

Дожди и непогода, назойливый будильник и холодные батареи — природа словно сговорилась с коммунальниками! Компенсировать страдания последних дней призваны предстоящие выходные.





Уже завтра, по обещаниям синоптиков, унылая пора закончится. Днем воздух прогреется до +13° и, самое главное, — на небе не будет ни облачка. Примерно такая же погода ждет нас и в воскресенье — +14°, ясно.

Погода в Гомеле о области