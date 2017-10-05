В субботу пройдут телефонные линии с зампредами города и области

7 октября с 09.00 до 12.00 будут работать четыре прямые телефонные линии с представителями областной и городской власти, пишет «Брестская газета».

По вопросам оказания услуг населению, бытового обслуживания, торговли, придорожного сервиса, защиты прав потребителей, работы организаций промышленности, в том числе своевременности выплаты зарплаты, качества и конкурентоспособности продукции промышленности, развития науки и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности можно будет пообщаться с зампредседателя Брестского облисполкома Андреем Анатольевичем Клецем. Телефон (80162) 21−31−21.

На вопросы жителей Бреста ответит заместитель председателя горисполкома Андрей Андреевич Филанович. Звонить по номеру (80162) 21−03−86.

С жителями Ленинского района города пообщается первый замглавы администрации района Игорь Георгиевич Царук. Телефон (80162) 21−06−12.

С жителями Московского района прямую линию проведет первый замглавы администрации Вячеслав Валерьевич Метлицкий. Звонить по номеру (80162) 42−40−77.