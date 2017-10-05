Похолодание и сильный ветер. Погода в Могилеве в выходные

В Могилеве выходные принесут похолодание. Будет ветрено, в воскресенье — дождливо. По предварительным данным, всю следующую неделю погода будет изменчивой, но к выходным возможно небольшое потепление — до +12°С днем.



Фото: Станислав Коршунов

Сегодня, 6 октября, будет пасмурно, без существенных осадков. Днем возможен дождь. Максимальная температура воздуха составит +10°С.

В субботу выглянет солнце, дождя не будет. В первой половине дня прогнозируют сильный порывистый ветер до 13 м/с. Температура останется на прежнем уровне — +10°С максимум.

В воскресенье, 8 октября, потеплеет до +12°С. Будет солнечно, однако до полудня по-прежнему будет ветрено.

В понедельник, 9 октября, станет пасмурно, дождливо. Похолодает — будет +8°С максимум. К вечеру возможен порывистый ветер.

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