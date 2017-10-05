Клад из 200 монет нашли в Глубоком

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Экскаваторщик во время проведения земляных работ на одной из городских улиц Глубокого нашел горшок с серебряными и никелевыми монетами, сообщила газета " Веснiк Глыбоччы ".



© Sputnik/ Павел Лисицын Британец нашел пять золотых слитков в топливном баке советского танка

Сообщается, что клад состоял из 200 польских, российских и американских монет. Золота среди них обнаружено не было.

Согласно закону "Об охране историко-культурного наследия" каждый человек, нашедший клад, обязан в течение двух дней передать его представителям органов исполнительной власти или в какой-либо крупный музей. Там выдают справку о приеме клада, где зафиксировано количество артефактов и их ценностные характеристики. После этого их передают на экспертизу. Если историческая ценность не будет подтверждена, клад вернут нашедшему.

Если ценность подтвердится, будет установлена стоимость найденного. В соответствии с Гражданским кодексом нашедшему полагается 50% стоимости клада, однако на практике эти деньги делятся между владельцем земли и нашедшим. Фактически удачливый человек получает только 25% от установленной в процессе экспертизы стоимости.

Беларусь – одна из стран-лидеров по количеству кладов. До сих пор неизвестна судьба золота Наполеона, по преданию лежащего на дне Березины. Не найдены золотые фигуры апостолов, принадлежавшие князьям Радзивиллам. Крест Евфросиньи Полоцкой, утраченный после войны, также пока не обнаружен.