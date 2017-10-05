Афиша на выходные: куда пойти в Минске 7 и 8 октября

Тепла и солнца синоптики в эти выходные не обещают, потому насладиться самым приятным осенним аттракционом – пошуршать листьями в парке – по крайней мере в субботу будет проблематично.

Значит, надо искать варианты, как компенсировать серость будней, где искать яркие эмоции. Вариант первый – в кино.

Бегущий по лезвию 2049

На этой неделе вышла в прокат фантастическая лента "Бегущий по лезвию 2049". Это сиквелл популярного среди любителей научной фантастики одноименного фильма Ридли Скотта, снятого в начале 1980-х. В основу и первой, и второй ленты легла проза американского фантаста Филипа Дика.

Впрочем, как утверждают первые зрители, чтобы посмотреть фильм, знать первоисточник и предысторию из прошлого века необязательно. Первые отзывы: сходить на фильм стоит, хотя бы ради того, чтобы оценить новый взгляд на научную фантастику.

Стинг в "Минск-Арене"

В воскресенье в Минске будет петь Стинг. Один из самых именитых британских рок-музыкантов покажет на "Минск-Арене" программу "57th & 9th". Так называется его последний альбом, который, если верить критикам, поклонники очень ждали: Стинг вернулся к старому доброму року.

На концерте будут звучать не только композиции из нового альбома, но и старые хиты.

Стоимость билетов – от 90 рублей.



© Sputnik/ Руслан Кривобок Концерт Стинга в Москве

"Легенда на скрипке Страдивари"

Не менее эмоциональное музыкальное событие ожидается в воскресенье в Белгосфилармонии. Здесь в рамках закрытия Международного фестиваля Башмета сыграет "легенда на скрипке Страдивари".

Имя легенды организаторы не раскрывают, интригуют, но говорят, что это будет выдающийся скрипач, игру которого в Минске никогда не слышали.



© Sputnik/ Рамиль Ситдиков Юрий Башмет

Вместе с ним в этот вечер на сцену выйдет Международный камерный оркестр "East-West Chamber Orchestra" под управлением Ростислава Кримера.

Стоимость билетов – от 60 рублей.

"Макс Блэк или 62 способа подпереть голову рукой"

В Минске продолжается ТЕАРТ, международный форум театрального искусства, благодаря которому есть возможность увидеть серьезные и интересные иностранные постановки.В воскресенье в ДК МАЗ покажут россисйкую постановку "Макс Блэк или 62 способа подпереть голову рукой".

Это история, созданная на основе записных книжек ученых Поля Валери, Георга Кристофа Лихтенберга, Людвига Витгенштейна и Макса Блэка. Немецкий режиссер Хайнер Геббельс попытался вывести на сцену мысль. Чтобы добиться желаемого эффекта, режиссер решил сделать полноценными партнерами артиста на сцене… звук, свет и пиротехнические эффекты. Единственное, о чем, предупреждают организаторы, зрителям стоит учесть, что запах серы, которая используется в спектакле, может вызвать аллергическую реакцию. Главную роль в постановке исполняет заслуженный артист России Александр Пантелеев.

Фестиваль восточноазиатской культуры

Яркое зрелище обещают в субботу устроители фестиваля современной молодежной восточноазиатской культуры "Хиган 2017". Это костюмированный праздник поклонников анимации, комиксов, компьютерных игр, уличной моды и музыки в первую очередь Восточной Азии (Японии, Кореи, Китая и Тайваня).

Те, кто придут на этот праздник в качестве зрителей, смогут увидеть различные дефиле, сценические постановки, танцевальные каверы и многое-многое другое. Предусмотрена и игровая зона с настольными играми и консолями.

Стоимость билета – от 22 рублей.

Благотворительная акция "Дорога домой"

В субботу в городском парке "Тивали" волонтеры из общественного объединения "Эгида" будут искать хозяев для 60 кошек и собак. Все питомцы здоровы, привиты, стерилизованы и очень любят общаться с людьми, подчеркивают организаторы мероприятия – благотворительной акции "Дорога домой".

Если у кого-то есть желание обзавестись четвероногим другом, предоставляется отличная возможность. Выставка продлится с 13:00 до 18:00.



© Sputnik/ Руслан Кривобок Собаки в вольере. Аривное фото

В ее рамках акции будет также работать Палатка помощи, куда любой желающий сможет принести корм, медикаменты и игрушки для тех животных из приютов, которые еще не могут найти хозяев.