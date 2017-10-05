Бывший лагерь под Витебском превратят в базу отдыха. Будет даже бассейн с круговым обзором

Бывший оздоровительный лагерь «Космос» в пригороде Витебска реконструируют под базу отдыха. Об этом стало известно после аукциона, организованного фондом «Витебскоблимущество»: неиспользуемый объект приобрел инвестор более чем за 51,1 тысячи рублей.

Новым собственником комплекса зданий стало предприятие «Витебскэнергопром». Директор компании Дмитрий Василюк пояснил, что бывший лагерь расположен в очень привлекательном для оздоровительного туризма месте — на берегу реки Лучеса. Инвестор намерен сохранить специализацию объекта и после реконструкции максимально использовать туристический потенциал территории.

Базу отдыха планируют вводить в эксплуатацию поэтапно, а первые гости смогут оценить сервис уже летом 2018 года. По словам директора, объект будет иметь ряд своих фишек: «Например, есть задумка в одном из зданий оборудовать бассейн с круговым обзором, чтобы отдыхающие смогли насладиться красотой природы прямо из воды».

В состав лота включено более 10 зданий, сооружений и объектов площадью свыше 3,2 тысячи кв. м около деревни Лятохи Витебского района. Вместе с недвижимостью продали право аренды на 25 лет земельных участков площадью более 3,6 га.

Объект выставлялся на торги с апреля 2017 года, начальную цену снизили на 80%. Так как интерес к лоту проявил один претендент, то аукцион признан несостоявшимся, а единственный участник согласился приобрести недвижимость по начальной цене, увеличенной на 5%. Вырученные на аукционе деньги поступят в бюджет.

По данным фонда «Витебскоблимущество», всего с начала года на аукционах продали более 50 объектов на сумму свыше 882 тысячи рублей. В октябре назначены аукционы по 22 лотам, в том числе со снижением начальной цены на 20%, 50% и 80%, а также за одну базовую величину (1 БВ составляет 23 рубля).