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В выходные в столице пройдет 15 сезонных ярмарок: адреса и время работы

06.10.2017 10:37 — Новости Общества | Tut.by  
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7 и 8 октября в Минске пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Главные площадки будут работать у спорткомплекса «Чижовка-Арена» и Дворца спорта. Остальные — в каждом районе города, сообщает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Всего в субботу и воскресенье для минчан организуют 15 ярмарок. Две главные будут работать в течение двух дней с 09.00 до 16.00.

У «Чижовка-Арены» на улице Ташкентской, 19 предложат свою продукцию предприятия Гродненской области. Это Волковысский и Гродненский мясокомбинаты, Щучинский маслосырзавод, Дятловский сырзавод, «Лидахлебопродукт», «Гроднохлебпром», «Молочный мир», фермерские хозяйства и другие предприятия.

Возле Дворца спорта на проспекте Победителей будет продукция из разных областей страны. Во-первых, урожай 2017 года: картофель, капуста, свекла, морковь, лук, яблоки, груши, тыква, клюква и мед. А также мясо и полуфабрикаты, колбасные изделия, копчености, сыры, масло, молочная и кондитерская продукция. Оборудуют специализированные ряды с прудовой и озерно-речной рыбой и рыботоварами. Можно купить саженцы плодово-ягодных деревьев и кустарников.

Как и раньше, для ветеранов войны и инвалидов 1-й группы покупки по желанию бесплатно привезут домой.

Ярмарки в районах города пройдут по таким адресам:

Район Время проведения Площадка
Заводской 7−8 октября
10.00−16.00		 ул. Герасименко, 51
(возле МФК «Мандарин»)
Ленинский 7 октября
9.00−16.00		 ул. Рокоссовского, 150а
(у кинотеатра «Салют»)
Московский 7 октября
9.00−16.00		 ул. Я. Чечота, 25
Партизанский 7 октября
9.00−16.00		 ул. Антоновская, 30
(возле магазина «Соседи»)
Первомайский 7−8 октября
9.00−16.00		 ул. Руссиянова, 1,
ул. Ложинская, 22
Советский 7 октября
9.00−15.00		 парк Дружбы народов
Октябрьский 7 октября
10.00−16.00		 ул. Барамзиной, 10а
(микрорайон «Сокол»)
Фрунзенский 7 октября
9.00−16.00		 ул. Лобанка, 94
(возле ТЦ «Максимус»)
Центральный 7 октября
9.00−19.00		 ул. Каховская, 31
(возле кинотеатра «Киев»)
 
Теги: Минск
 
 
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Две главные площадки развернут у "Чижовка-Арены" и Дворца спорта.

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