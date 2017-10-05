В выходные в столице пройдет 15 сезонных ярмарок: адреса и время работы

7 и 8 октября в Минске пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Главные площадки будут работать у спорткомплекса «Чижовка-Арена» и Дворца спорта. Остальные — в каждом районе города, сообщает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Всего в субботу и воскресенье для минчан организуют 15 ярмарок. Две главные будут работать в течение двух дней с 09.00 до 16.00.

У «Чижовка-Арены» на улице Ташкентской, 19 предложат свою продукцию предприятия Гродненской области. Это Волковысский и Гродненский мясокомбинаты, Щучинский маслосырзавод, Дятловский сырзавод, «Лидахлебопродукт», «Гроднохлебпром», «Молочный мир», фермерские хозяйства и другие предприятия.

Возле Дворца спорта на проспекте Победителей будет продукция из разных областей страны. Во-первых, урожай 2017 года: картофель, капуста, свекла, морковь, лук, яблоки, груши, тыква, клюква и мед. А также мясо и полуфабрикаты, колбасные изделия, копчености, сыры, масло, молочная и кондитерская продукция. Оборудуют специализированные ряды с прудовой и озерно-речной рыбой и рыботоварами. Можно купить саженцы плодово-ягодных деревьев и кустарников.

Как и раньше, для ветеранов войны и инвалидов 1-й группы покупки по желанию бесплатно привезут домой.

Ярмарки в районах города пройдут по таким адресам:

Район Время проведения Площадка Заводской 7−8 октября

10.00−16.00 ул. Герасименко, 51

(возле МФК «Мандарин») Ленинский 7 октября

9.00−16.00 ул. Рокоссовского, 150а

(у кинотеатра «Салют») Московский 7 октября

9.00−16.00 ул. Я. Чечота, 25 Партизанский 7 октября

9.00−16.00 ул. Антоновская, 30

(возле магазина «Соседи») Первомайский 7−8 октября

9.00−16.00 ул. Руссиянова, 1,

ул. Ложинская, 22 Советский 7 октября

9.00−15.00 парк Дружбы народов Октябрьский 7 октября

10.00−16.00 ул. Барамзиной, 10а

(микрорайон «Сокол») Фрунзенский 7 октября

9.00−16.00 ул. Лобанка, 94

(возле ТЦ «Максимус») Центральный 7 октября

9.00−19.00 ул. Каховская, 31

(возле кинотеатра «Киев»)