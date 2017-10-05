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В выходные в столице пройдет 15 сезонных ярмарок: адреса и время работы
06.10.2017 10:37 — Новости Общества | Tut.by
7 и 8 октября в Минске пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Главные площадки будут работать у спорткомплекса «Чижовка-Арена» и Дворца спорта. Остальные — в каждом районе города, сообщает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.
Всего в субботу и воскресенье для минчан организуют 15 ярмарок. Две главные будут работать в течение двух дней с 09.00 до 16.00.
У «Чижовка-Арены» на улице Ташкентской, 19 предложат свою продукцию предприятия Гродненской области. Это Волковысский и Гродненский мясокомбинаты, Щучинский маслосырзавод, Дятловский сырзавод, «Лидахлебопродукт», «Гроднохлебпром», «Молочный мир», фермерские хозяйства и другие предприятия.
Возле Дворца спорта на проспекте Победителей будет продукция из разных областей страны. Во-первых, урожай 2017 года: картофель, капуста, свекла, морковь, лук, яблоки, груши, тыква, клюква и мед. А также мясо и полуфабрикаты, колбасные изделия, копчености, сыры, масло, молочная и кондитерская продукция. Оборудуют специализированные ряды с прудовой и озерно-речной рыбой и рыботоварами. Можно купить саженцы плодово-ягодных деревьев и кустарников.
Как и раньше, для ветеранов войны и инвалидов 1-й группы покупки по желанию бесплатно привезут домой.
Ярмарки в районах города пройдут по таким адресам:
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Две главные площадки развернут у "Чижовка-Арены" и Дворца спорта.
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