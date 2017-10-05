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Отопление в минских квартирах включат на следующей неделе

06.10.2017 10:44 — Новости Общества | Tut.by  
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В столице отопление в домах и квартирах начнут включать в начале следующей недели, сообщил сегодня начальник Минского городского управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Игорь Тур. Об этом пишет БЕЛТА.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«По существующим правилам подготовки к осенне-зимнему периоду, подача отопления в жилищный фонд начинается при условии, если средняя температура наружного воздуха в течение пяти дней не превышает 8 градусов. Предполагается, что уже с понедельника-вторника начнется отопление жилого сектора столицы», — сказал Тур.

Он пояснил, что в целях правильного включения систем, недопущения гидроударов и срыва циркуляции теплоносителя необходимо подключать отопление планомерно, с постепенной наработкой сетевой воды. Полное включение отопления в жилфонде Минска происходит в течение пяти дней. Подключение того или иного дома зависит в том числе от его удаленности от теплоисточника.

Напомним, что во вторник в Минске начали давать тепло в детские сады, школы и больницы.

Включение систем отопления объектов производится в несколько этапов. Первыми тепло начинают получать медицинские учреждения, объекты социального обеспечения, школы и дошкольные учебные заведения, музеи, государственные архивы и библиотеки. Там батареи становятся теплыми, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение 5 суток держится на уровне +10 °С и ниже. При среднесуточной температуре в течение 5 суток +8 °C и ниже тепло становится в жилфонде, общежитиях, гостиницах, учебных учреждениях. Третья группа потребителей — общественные, административные здания, промышленные предприятия и прочие объекты. Туда подавать тепло начинают по согласованию с энергоснабжающей организацией при условии наличия паспорта готовности или акта проверки готовности к работе в осенне-зимний период указанных объектов, зарегистрированных в органе Госэнергонадзора, и после начала отопления жилых домов.

 
Теги: Минск
 
 
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