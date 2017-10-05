МИНСК, 6 окт – Sputnik. Актрисы обвинили известного голливудского продюсер Харви Вайнштайна в десятилетиях домогательств, расследование с признаниями актрис опубликовало американское издание The New York Times .

Газета сообщила, что как минимум восемь актрис имеют претензии к продюсеру. Сам Вайнштайн назвал материал "безрассудным", его доверенное лицо заявило, что содержащаяся в публикации информация не соответствует действительности.

Среди пострадавших – модель Амбра Битьялина, которая заявляла в полицию о домогательствах со стороны Вайнштайна, однако согласила забрать обвинения. Актриса Эшли Джудд рассказала о том, что была приглашена Вайнштайном на завтрак в отель, вместо чего он провел ее в номер и делал двусмысленные предложения. Большинство актрис рассказали, что стали жертвами домогательств примерно 20 лет назад.

Многие актрисы поддержали женщин, которые пожаловались на домогательства Вайнштайна, актриса Лена Дунам заявила, что это смелый поступок.

"Это не весело и не легко. Это смело", – подчеркнула актриса.

The woman who chose to speak about their experience of harassment by Harvey Weinstein deserve our awe. It's not fun or easy. It's brave. — Lena Dunham (@lenadunham) 5 октября 2017 г.

Слова поддержки выразила и актриса Амбер Тамблин.

Расследование газеты содержит аудиозаписи, письма и показания бывших и нынешних сотрудников продюсера, а также работников киноиндустрии.