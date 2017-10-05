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"Угрозы не представлял". Минчанин, в которого 1 января стрелял милиционер, обжаловал приговор
06.10.2017 11:11 — Новости Общества | Tut.by
Андрей Гаврош — минчанин, в которого в новогоднюю ночь выстрелил милиционер. В августе суд Московского района
Поддержать Андрея Гавроша в суд пришла жена, потерпевшего Руслана Соловьева на заседании не было. После вынесения приговора Гаврош и Соловьев не встречались.
В своей жалобе Гаврош указал, что решение суда необоснованно. Он считает, что не оказывал сопротивление милиционеру, умышленно не причинял ему телесных повреждений и не посягал на табельное оружие.
По мнению обвиняемого, его поведение обусловлено ненадлежащим поведением сержанта. В своей жалобе он также указывает: одно из телесных повреждений, нанесенных Соловьевым, пришлось ему в спину.
— Находясь в таком положении, никакой угрозы милиционеру не представлял, — пишет Андрей Гаврош.
Обвиняемый уверен, доказательства, которые рассмотрел суд, не подтверждают его виновность. Он также обратил внимание на противоречия в показаниях свидетелей и потерпевшего. К тому же, уверен он, показания потерпевшего опровергаются заключением эксперта. По мнению Гавроша, Соловьев не может прояснить всех обстоятельств произошедшего, поэтому то, что случилось в их доме в новогоднюю ночь до конца не установлено.
Андрей Гаврош попросил отменить приговор суда и прекратить производство по делу.
— Надеюсь на ваше справедливое решение, — обратился он к суду.
Прокурор Елена Крупенина с такими доводами не согласна, она считает приговор суда Московского района Минска законным.
В своей речи она сообщила, что у Соловьева нет причин оговаривать Гавроша. К тому же, слова милиционера подтверждает заключение эксперта. Нестыковку показаний сержанта она объяснила состоянием стресса и давностью события.
— Оснований для отмены приговора не имеется, — сказала Елена Крупенина.
Суд оставил приговор без изменений
Напомним, ЧП случилось в новогоднюю ночь на проспекте Любимова в Минске. После 6 утра соседи Андрея Гавроша вызывали милицию, чтобы успокоить шумную компанию. На лестничной площадке были только сержант Руслан Соловьев и хозяин квартиры Андрей Гаврош, через минуту
Во время суда также поднимался вопрос: мог ли милиционер идти на вызов один или нет. Одни коллеги Соловьева утверждали, что мог, другие — нет. Сам сержант рассказал: накануне сотрудников милиции предупредили, чтобы по одному на звонок не выбывали, в то утро дежурный вместе с Соловьевым послал на вызов еще одного стража порядка. Но сержант решил не ждать напарника:
— Думал, по-быстрому все сделаю и вернусь.
В ходе судебного разбирательства выяснилось: в то утро у сержанта было табельное оружие, наручники и фонарик. Газовый баллончик закончился накануне и милиционер не успел купить новый, а резиновая палка одна на все отделение, поэтому Соловьев не смог ее взять.
Судебное заседание по стрельбе в новогоднюю ночь на проспекте Любимова в Минске длилось три дня. Первым был
— Предупредительного не было, — рассказывал потерпевший. — Первый раз выстрелил в ногу, чтобы нанести меньший вред обвиняемому.
Как еще одна пуля попала в спину Гавроша, а третья — в лифт, милиционер не рассказал.
В своем допросе обвиняемый показал: когда Соловьев пришел на вызов, началась словесная перепалка, после чего сержант ударил Андрея Гавроша, тот пошатнулся, полез за телефоном и в этот момент
«Обстоятельства причинения данного огнестрельного ранения не соответствуют обстоятельствам, изложенным Соловьевым», — указано в документах.
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Андрей Гаврош - минчанин, в которого в новогоднюю ночь выстрелил милиционер. В августе суд Московского района приговорил его к пяти годам ограничения свободы без...
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