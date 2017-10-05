Андрей Гаврош — минчанин, в которого в новогоднюю ночь выстрелил милиционер. В августе суд Московского района приговорил его к пяти годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. С таким решением мужчина не согласен и решил обжаловать приговор. По его версии, сотрудник милиции Руслан Соловьев первым на него напал. 6 октября Минский городской суд в апелляционном порядке проверил законность, обоснованность и справедливость вынесенного ранее приговора и оставил его без изменений.



Андрей Гаврош в день освобождения из-под стражи. Фото: Катерина Борисевич, TUT.BY

Поддержать Андрея Гавроша в суд пришла жена, потерпевшего Руслана Соловьева на заседании не было. После вынесения приговора Гаврош и Соловьев не встречались.

В своей жалобе Гаврош указал, что решение суда необоснованно. Он считает, что не оказывал сопротивление милиционеру, умышленно не причинял ему телесных повреждений и не посягал на табельное оружие.

По мнению обвиняемого, его поведение обусловлено ненадлежащим поведением сержанта. В своей жалобе он также указывает: одно из телесных повреждений, нанесенных Соловьевым, пришлось ему в спину.



Сотрудник милиции Руслан Соловьев. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Находясь в таком положении, никакой угрозы милиционеру не представлял, — пишет Андрей Гаврош.

Обвиняемый уверен, доказательства, которые рассмотрел суд, не подтверждают его виновность. Он также обратил внимание на противоречия в показаниях свидетелей и потерпевшего. К тому же, уверен он, показания потерпевшего опровергаются заключением эксперта. По мнению Гавроша, Соловьев не может прояснить всех обстоятельств произошедшего, поэтому то, что случилось в их доме в новогоднюю ночь до конца не установлено.

Андрей Гаврош попросил отменить приговор суда и прекратить производство по делу.

— Надеюсь на ваше справедливое решение, — обратился он к суду.

Прокурор Елена Крупенина с такими доводами не согласна, она считает приговор суда Московского района Минска законным.

В своей речи она сообщила, что у Соловьева нет причин оговаривать Гавроша. К тому же, слова милиционера подтверждает заключение эксперта. Нестыковку показаний сержанта она объяснила состоянием стресса и давностью события.

— Оснований для отмены приговора не имеется, — сказала Елена Крупенина.

Суд оставил приговор без изменений

Напомним, ЧП случилось в новогоднюю ночь на проспекте Любимова в Минске. После 6 утра соседи Андрея Гавроша вызывали милицию, чтобы успокоить шумную компанию. На лестничной площадке были только сержант Руслан Соловьев и хозяин квартиры Андрей Гаврош, через минуту раздались выстрелы . Потерпевший милиционер лечился в военном госпитале 10 дней, обвиняемый — 17 . Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 363 УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел». Санкция статьи — до 5 лет лишения свободы.

Во время суда также поднимался вопрос: мог ли милиционер идти на вызов один или нет. Одни коллеги Соловьева утверждали, что мог, другие — нет. Сам сержант рассказал: накануне сотрудников милиции предупредили, чтобы по одному на звонок не выбывали, в то утро дежурный вместе с Соловьевым послал на вызов еще одного стража порядка. Но сержант решил не ждать напарника:

— Думал, по-быстрому все сделаю и вернусь.

В ходе судебного разбирательства выяснилось: в то утро у сержанта было табельное оружие, наручники и фонарик. Газовый баллончик закончился накануне и милиционер не успел купить новый, а резиновая палка одна на все отделение, поэтому Соловьев не смог ее взять.

Судебное заседание по стрельбе в новогоднюю ночь на проспекте Любимова в Минске длилось три дня. Первым был допрошен потерпевший сержант Руслан Соловьев. Милиционер не смог точно ответить на вопрос, как и куда он выстрелил три раза.

— Предупредительного не было, — рассказывал потерпевший. — Первый раз выстрелил в ногу, чтобы нанести меньший вред обвиняемому.

Как еще одна пуля попала в спину Гавроша, а третья — в лифт, милиционер не рассказал.

В своем допросе обвиняемый показал: когда Соловьев пришел на вызов, началась словесная перепалка, после чего сержант ударил Андрея Гавроша, тот пошатнулся, полез за телефоном и в этот момент раздался выстрел . Дальше минчанин ничего не помнит. Четкого ответа, как стрелял милиционер, не дала и экспертиза, а сам эксперт не был допрошен в зале суда. Из материалов уголовного дела стало известно, специалисты усомнились в рассказе Руслана Соловьева, что пуля в спину была выпущена в ходе борьбы. По заключению экспертов, ствол находился на расстоянии 3−5 см.

«Обстоятельства причинения данного огнестрельного ранения не соответствуют обстоятельствам, изложенным Соловьевым», — указано в документах.