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Немного солнца и дождей. Погода в Беларуси на выходные

06.10.2017 11:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Рабочая неделя выдалась дождливой и ветреной. К выходным погода улучшится: облака станут менее плотными, сквозь них будут пробиваться солнечные лучи, дождей станет меньше, а температура воздуха будет характерной для конца первой декады октября. Об этом TUT.BY рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В субботу, 7 октября, ожидается по-осеннему комфортная погода, будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северной половине республики не обойдется без небольших кратковременных дождей. Температура воздуха минимальная ночью +3 +9°С, во второй половине дня воздух прогреется до +9 +14°С.

В Минске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, температура воздуха +5 +7°С, днем возможен небольшой кратковременный дождь, максимальная температура +10 +12°С.

В воскресенье, 8 октября, под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы, утром и днем по северо-западной половине нашей страны пройдут кратковременные дожди. В утренние часы местами сгустится слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +2 +8°С, максимальная температура в середине дня +8 +13°С.

В Минске ночью без осадков, температура к утру понизится до +4 +6°С, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, максимальная температура воздуха +9 +11°С.

В понедельник, 9 октября, ночью и утром фронтальные разделы продолжат определять погоду в нашей стране так что на большей части территории республики ожидаются дожди, температура воздуха составит +2 +8°С, днем во влажной неустойчивой и более прохладной воздушной массе в отдельных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, максимальная температура в середине дня не выше +6 +12°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Рабочая неделя выдалась дождливой и ветреной. К выходным погода улучшится: облака станут менее плотными, сквозь них будут пробиваться солнечные лучи, дождей...

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