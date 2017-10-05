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Пропавшего в пуще Максима Мархалюка объявили в международный розыск
06.10.2017 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Пропавшего в Беловежской пуще 16 сентября 10-летнего Максима Мархалюка из Гродненской области объявили в международный розыск. Данные о поиске ребенка появились на сайте Интерпола.
— Ребенка сейчас ищут тысячи правоохранителей в разных странах. Белорусские следователи продолжают отрабатывать различные версии исчезновения ребенка. Поиски продолжаются, — сообщил TUT.BY начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Сергей Кабакович.
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Данные о поиске ребенка появились на сайте Интерпола.
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