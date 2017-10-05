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Пропавшего в пуще Максима Мархалюка объявили в международный розыск

06.10.2017 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Пропавшего в Беловежской пуще 16 сентября 10-летнего Максима Мархалюка из Гродненской области объявили в международный розыск. Данные о поиске ребенка появились на сайте Интерпола.


Скриншот с сайта Интерпола

— Ребенка сейчас ищут тысячи правоохранителей в разных странах. Белорусские следователи продолжают отрабатывать различные версии исчезновения ребенка. Поиски продолжаются, — сообщил TUT.BY начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Сергей Кабакович.

Напомним, Максим Мархалюк пропал в Беловежской пуще вечером 16 сентября. Около 20.00 он уехал на велосипеде в сторону леса возле деревни Новый Двор и пропал. Позже велосипед ребенка милиционеры обнаружили в лесу. Пока поиски Максима не дали результатов.

Всех, кто может знать о местонахождении мальчика, просят сообщить по телефонам: 8 033 688-62-50, 8 029 572-30-12, 8 015 133-32-82 либо позвонить в ближайшее отделение милиции по тел. 102.

 
 
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Данные о поиске ребенка появились на сайте Интерпола.

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