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Шторм "Ксавьер" в Беларусь не придет
06.10.2017 11:20 — Новости Общества | БелТА
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шторм "Ксавьер" не придет в Беларусь из Германии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"На большей части территории страны сегодня пройдут дожди, ожидается умеренный ветер. Только по югу Беларуси к вечеру возможно усиление ветра до 15-20 м/с, объявлен оранжевый уровень опасности, но уже завтра ветер ослабеет. По нашим прогнозам, шторм "Ксавьер" обойдет Беларусь стороной", - рассказали в Гидромете.
Завтра дождей станет меньше, лишь в отдельных районах по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Прогнозируется умеренный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, днем будет от 9 до 14 градусов тепла.
Как сообщалось,
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6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шторм "Ксавьер" не придет в Беларусь из Германии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
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