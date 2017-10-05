В Минске задержали мужчину, который обворовывал незапертые квартиры

Столичные правоохранители задержали безработного 34-летнего мужчину, который 25 августа вышел на свободу и уже обокрал несколько квартир. Все они были не заперты, сообщает ГУВД Мингорисполкома.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Оперативники установили, что мужчина проникал в квартиры, ничего не взламывая. Он заходил в подъезд жилого дома и проверял, какие из входных дверей не заперты. После этого он проникал в прихожую, забирал сумки и уходил. Затем в соседнем подъезде (иногда — в том же) он проверял сумки, забирал ценные вещи (как правило, деньги), а все остальное выбрасывал.

Подозреваемого задержали 30 сентября возле подъезда собственного дома. При себе у него был фотоаппарат и деньги, похищенные утром того же дня в одной из квартир Московского района.

Выяснилось, что ранее задержанный уже был неоднократно судим за аналогичные преступления и совсем недавно — 25 августа этого года, освободился из мест лишения свободы. Сейчас правоохранители проверяют информацию на его причастность к совершению серии аналогичных квартирных краж в Минске.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 (Кража) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

В милиции напоминают, что значительное число квартирных краж совершается именно путем свободного доступа злоумышленников в жилище.