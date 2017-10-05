Уролог-андролог Аркадий Гресь работает врачом уже 51 год. Андролог — это доктор, который занимается лечением сексуальной и репродуктивной функции мужчин. Профессор, доктор медицинских наук, руководитель Республиканского андрологического центра на базе Минской областной клинической больницы, рассказал о том, как сауна и курение влияют на мужское бесплодие и что сексом нужно заниматься по потребностям и без стимуляций.

«Мужчины не стесняются обращаться к урологу, они просто не хотят приходить»

— У пятой части белорусских семей проблемы с зачатием. Говорят, что растет именно мужское бесплодие. Почему?

— Так случилось, что женское бесплодие начало интересовать людей значительно раньше, чем мужское. Женские консультации в СССР открыли в 1956 году, а первые андрологические приемы появились всего 19 лет назад. Почему? Таким было сознание: считали, что в бесплодном браке «виновата» жена. Я говорю «виновата» в кавычках, потому что, какая здесь вина? Так природа распорядилась.

Сегодня еще есть пары, где муж бесплодный, а обвиняет жену. На самом деле, средняя цифра бесплодных браков — это 15%. Мы говорим бесплодных, но этот процент возрастает за счет малофертильных семей, у которых есть какие-то проблемы с зачатием. При этом у них может быть «виноват» только муж, или только жена, или оба.



Аркадий Гресь, уролог-андролог, доктор медицинских наук, профессор кафедры урологии и нефрологии БелМАПО, руководитель Республиканского андрологического центра на базе Минской областной клинической больницы.

По статистике, проблемы с зачатием есть у 46−47% мужчин и у 53−54% женщин. Эта статистика актуальна для Беларуси, как и остальных для стран с белым населением. Ведь белое население Земли стареет и вымирает. Но мы боимся об этом говорить. Надо понимать, что демографические законы плохо известны человечеству и почти неуправляемы. Существует лозунг: «Давайте поднимем рождаемость». А на самом деле во многих странах количество населения растет в основном за счет мигрантов, а не коренных жителей, мигрируют люди более активные и плодовитые.

Почему это происходит? Я начал свою работу урологом, когда норма сперматозоидов в одном миллилитре, а этих миллилитров было в среднем три-четыре, была 80−120 млн. ВОЗ несколько раз пересматривал эту норму, и сейчас в одном миллилитре, а их стало полтора-два, она стала 39 млн. Этот показатель зависит от многих факторов. И их сегодня столько, что порой удивляешься, как мы еще детей делаем.

— Но количество бесплодных мужчин у нас выросло?

— Если говорить прямо, то таких эпидемиологических исследований у нас никто никогда не проводил. Они очень дорогие. Но из своего опыта я не могу сказать, что доля бесплодных мужчин быстро растет. Скорее этот рост связан с улучшением диагностики и, естественно, с улучшением лечебных возможностей современной репродуктивной медицины. Например, доля идиопатических (неустановленных) причин мужского бесплодия за последние 10 лет снизилась с 70% до 35%.

— В каком возрасте к вам приходят мужчины с проблемами при зачатии?

— Чаще всего приходят женатые мужчины 25−35 лет. Было несколько пациентов, которые обращались заблаговременно, до свадьбы, и проходили обследование на предмет фертильности. Единицы обращались в возрасте около 60 лет.

Но нужно понимать, что приходят не только с проблемой при зачатии первого ребенка, но и последующих детей. Вот, например, есть у мужчины семья, двое детей, ему 35 лет, все хорошо. Но вдруг он встретил молодую и красивую девушку, бросил детей и ушел к ней. Это довольно частое явление. И у него нет с новой женой детей. Он приходит и сдает анализы, оказывается, что плохая сперма, то есть его репродуктивные способности ко времени второго брака резко снизились. Я это называю «Божьим наказанием».

— Мужчины часто стесняются идти на прием к урологу?

— Они обычно не стесняются, они просто не хотят приходить. Мужчины чаще всего приходят по настоянию жены.

— Как часто должен посещать уролога мужчина в 30 и 40 лет?

— Если он здоров, нет никаких жалоб, и он иногда делает анализ мочи и все показатели в норме, то уролог ему не нужен. Больной мужчина должен ходить столько, сколько требует его болезнь.

После 50 лет мужчина должен ежегодно сдавать анализ крови на ПСА для диагностики ранних форм рака предстательной железы. И начиная с 40 лет и мужчины, и женщины должны раз в год делать УЗИ почек. Мы настаиваем на этом. Сегодня рак почки первой стадии великолепно лечится без удаления органа. При этом он никак не проявляться, и у 40% пациентов его выявляют случайно.

«20% среди здоровых 70-летних мужчин могут зачать ребенка»





— Что именно влияет на репродуктивную функцию у мужчины?

— Три главных показателя — количество сперматозоидов, их подвижность и наличие морфологически нормальных сперматозоидов. Эти показатели, к сожалению, снижаются под воздействием ионизации (например, при рентген-исследовании - Прим. TUT.BY), малоподвижного образа жизни, ожирения и многих других причин. Сейчас пандемия ожирения во всем мире, и 22% белорусов имеют избыточную массу тела.

У мужчин ожирение связано с тем, что уровень главного мужского гормона, тестостерона, снижается в связи с его превращением в жировой ткани в женский половой гормон эстрадиол. И это, естественно, приводит к снижению качества спермы.

Мужчина по натуре своей леноватый к занятиям физкультурой. Он предпочитает газету, диван, телевизор. А добавим сюда еще то, что он айтишник и долго сидит за компьютером, не делает перерывы, чтобы размяться. Из-за этого случается застой крови, застой секрета (жидкость, которую выделяют клетки и которая содержит биологически активные вещества. — Прим. TUT.BY). Застой — это болото, а если появилось болото, то там будет гниение, легко присоединится инфекция и появится болезнь.

Ведь простатит достаточно распространенное заболевание. Кроме этого, существуют инфекции передающиеся половым путем и другие инфекционные заболевания половой сферы мужчин. Также сегодня нередко встречаются пациенты с синдромом хронической усталости. Молодые люди хотят заработать денег, много работают, ведут малоподвижный образ жизни, и у них могут возникать проблемы с эрекцией. Я уже не говорю о наркотиках, табаке и алкоголе.

— Возраст мужчины имеет значение для зачатия?

— 20% среди здоровых 70-летних мужчин могут зачать ребенка. Естественно, с молодой женщиной. Мужчины и в 35, и в 50 лет способны к зачатию, если они вели здоровый образ жизни. А что такое здоровый образ жизни? Это не курить, не злоупотреблять алкоголем, заниматься физкультурой, не разбухать, избегать всяких интоксикаций и отравлений, ионизации.





Еще неблагоприятно на репродуктивное здоровье влияет частая сауна. Давайте заглянем в историю: все животные доисторического периода, которые имели яички внутри брюшной полости, вымерли. Мошонка — это термостат, который поддерживает температуру 35−35,5 градусов. То есть там температура на градус ниже температуры тела, потому что функция яичек снижается при повышении температуры органов мошонки.

— Нельзя ходить в сауну?

—Почему, можно. Но не часто, один-два раза в неделю. Пациентам с проблемами плодовитости тепловые процедуры, в том числе сауна не рекомендуются

— Но как сауна влияет?

— Смотрите, если мужчина курит, то табак влияет на фабрику для выработки сперматозоидов. Этой фабрикой являются специальные клетки сертолли. Сперматозоиды приблизительно созревают за 75 дней, а когда фабрика повреждена, то она выдает некачественную продукцию. Фабрика может восстановиться, а может и нет. В зависимости от того, сколько человек курил и по сколько пачек в день.

Алкоголь фабрику не повреждает, зато повреждает сами сперматозоиды, увеличивается количество уродливых форм

Сауна же повреждает и фабрику, и снижает подвижность сперматозоидов.

«После искусственного ополодотворения до родов может дойти до 60% женщин»





— В каком случае нет надежды вылечить мужское бесплодие, и оно считается абсолютным?

— Диагноз бесплодие не является окончательным. Если поставлен диагноз «рак кожи», то он абсолютный. Он есть, вылечили его или нет, но он абсолютный. С диагнозом «бесплодие» это не так. Бывает, что через два года, семь лет, у такой пары без лечения рождаются нормальные дети. Этим примером я подтверждаю, что бесплодие не окончательный диагноз.

Можно ли поставить диагноз абсолютного бесплодия? Можно. Например, в случае генетических заболеваний или когда от рождения отсутствуют яички. Редко, но это бывает.

В Беларуси используют все известные вспомогательные репродуктивные технологии, чтобы решить проблему с зачатием. Самый простой из них, дешевый и физиологичный — инсеминация или искусственное оплодотворение. Инсеминация может быть спермой мужа или донора. Например, муж сдает сперму, мы отбираем жизнеспособные сперматозоиды, замораживаем их и готовим организм женщины к восприятию, создав искусственный период овуляции.

По второй методике у женщины в период овуляции с помощью пункции яичников берут яйцеклетку. У мужа или донора получают сперматозоиды. Затем все это соединяют в пробирке и вводят в полость матки уже оплодотворенную яйцеклетку. Это экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

Но есть еще один, третий способ искусственного оплодотворения. Отбирают хотя бы один живой и здоровый сперматозоид. Он может быть даже неподвижным, но он должен быть симметричным, то есть красивым.





— Красивый сперматозоид?

— Вот когда говоришь «красивый», все представляют, например, красивую картину. Но красота сперматозоида, как всякой другой клетки, в симметричности. Соотношение головки, шейки, хвостика сперматозоида должно быть гармоничным. Поэтому берут этот красивый сперматозоид и с помощью специального микроскопа нахально вводят его прямо в цитоплазму яйцеклетки. Это сложная методика. Тем не менее ее сегодня применяют в Беларуси.

— Насколько эффективно искусственное оплодотворение?

— Все методики совершенствуются. И если вы думаете, что вот произошло оплодотворение, и во всех случаях развилась беременность и родился ребенок, то это неправда. Из естественных зачатий выполненных дедовским способом, до родов дойдет только 30% женщин. У 70% оплодотворенная яйцеклетка погибнет внутри влагалища, в матке, в трубах.

Репродуктивные технологии тоже не дают 100% гарантии. Поэтому проводят тесты. которые позволяют узнать, нормальные ли яйцеклетки и сперматозоиды, которые планируют отобрать для зачатия. В итоге при использовании ухищрений, тестов и модификаций после искусственного оплодотворения в настоящее время до родов может дойти до 60% женщин.

«Сверх сексуально активный человек, возможно, постареет раньше»





— Сексом заниматься полезно для здоровья?

— Конечно. В этом есть высшее удовольствие жизни. Ведь недаром говорят «сексуальная жизнь». А знаете, что говорили древние китайцы? Семяизвержение — это маленькая смерть. Во время эякуляции мужчина ничего внешнего не воспринимает, он как бы на мгновение «умирает».

Сексом надо заниматься по потребности. Американцы провели интересный опыт на мышах. Группа мышей, которая часто занималась сексом, быстрее постарела по сравнению с мышами другой группы, у которых не применялись секс-стимуляторы . То есть сверх сексуально активный человек, возможно, постареет раньше, чем тот, который будет вести сексуальный образ жизни данный ему природой.

— Сколько раз нужно заниматься сексом в неделю?

— Это индивидуально, нормы нет. Но по исследованиям, на протяжении последних лет частота сексуальных связей у семейной пары сократилась с пяти раз в месяц до трех.

— Влияет ли стресс на потенцию?

— Очень. Если стресс длительный, то он влияет на секс самым негативным образом. Необходимы какие-то мероприятия, которые позволят снизить остроту тревоги. Наиболее физиологичным являются физическая нагрузка, отвлечение на другую сферу деятельности.

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