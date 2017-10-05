Отопление в домах Минска включат только на следующей неделе

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Отопление в жилых домах Минска включат только на следующей неделе, заявил в пятницу руководитель городского управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Игорь Тур в ходе совещания по содержанию и благоустройству города.



© Sputnik/ Кирилл Каллиников Отопление: частые вопросы и ответы

Отопительный сезон для социальных объектов стартовал в Минске и других регионах Беларуси уже в начале этой недели, однако с включением отопления для квартир чиновники не спешат.

Согласно действующему законодательству, для включения отопления в жилом фонде необходимо, чтобы в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха составляла восемь и менее градусов тепла. Впрочем, несмотря на прохладную погоду, до девятого октября отопление вряд ли включат.

"Предполагается, что уже с понедельника-вторника начнется отопление жилого сектора столицы", — заявил в пятницу Тур, его слова приводит агентство "Минск-новости" .

Отопление необходимо подключать планомерно и с постепенной наработкой сетевой воды — для правильного включения всех систем. Полное же включение отопления в домах столицы произойдет в течение пяти дней.

Так, раньше отопление получат дома, расположенные ближе к источникам тепла. Те, чьи дома дальше — получат несколько позже.

В ближайшие выходные в Минске планируется прохладная погода: ночью температура воздуха составит порядка +4 градусов, днем — до +11.