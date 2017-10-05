Лукашенко оптимизировал Государственный таможенный комитет

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 октября подписал указ №362, которым оптимизировал деятельность таможенных органов республики, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.



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Там отметили, что документ направлен на оптимизацию таможенных органов. В том числе уточнены наименования подразделений в структуре ГТК (исключаются службы); таможенная терминология приведена в соответствие с Договором о ЕАЭС.

"Председатель ГТК наделен правом регулировать вопросы организации снабжения должностных лиц таможенных органов предметами форменного обмундирования, а также устанавливать образец, порядок выдачи и ношения служебного жетона. Кроме того, исключена необходимость согласования в Госсекретариате Совбеза назначения и освобождения председателем ГТК на должности начальника управления ГТК и заместителя начальника таможни, курирующих вопросы правоохранительной деятельности", – рассказали в пресс-службе.

Также введены должности первого заместителя начальника таможни и начальника сектора; повышены персональные звания должностных лиц таможенных органов по отдельным категориям государственных должностей в целях приведения их в соответствие с классами госслужащих и государственных должностей в органах госуправления.