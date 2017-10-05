|
Гродненские милиционеры вернули картину гитаристу Дидюле
06.10.2017 11:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 окт – Sputnik. Гродненские милиционеры помогли известному гитаристу Валерию Дидюле разыскать картину, которую передали ему в Москву из Гродно, рассказали в Гродненском УВД.
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Картину написал гродненский художник, который попросил одну из пассажирок поезда Гродно – Москва передать полотно гитаристу. На полотне были изображены музыкант и его супруга. Однако Дидюля, который сейчас живет в Москве, не успел к поезду, а женщина не могла его ждать. В итоге они разминулись.
Дидюля обратился в милицию. Сотрудники гродненского отдела внутренних дел на транспорте в течение нескольких дней установили личность пассажирки.
"Картина уже у музыканта", – рассказал оперуполномоченный ОУР гродненского отдела внутренних дел на транспорте капитан милиции Виктор Дмитрович.
Как сообщили в Гродненском УВД, Валерий Дидюля поблагодарил гродненских милиционеров за помощь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полотно с семейным портретом передали музыканту со случайным пассажиром поезда Гродно – Москва, но на московском вокзале гитарист и пассажир разминулись.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии