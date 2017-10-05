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Гродненские милиционеры вернули картину гитаристу Дидюле

06.10.2017 11:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 окт – Sputnik. Гродненские милиционеры помогли известному гитаристу Валерию Дидюле разыскать картину, которую передали ему в Москву из Гродно, рассказали в Гродненском УВД.

Гродненские милиционеры вернули картину гитаристу Дидюле
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
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Картину написал гродненский художник, который попросил одну из пассажирок поезда Гродно – Москва передать полотно гитаристу. На полотне были изображены музыкант и его супруга. Однако Дидюля, который сейчас живет в Москве, не успел к поезду, а женщина не могла его ждать. В итоге они разминулись.

Дидюля обратился в милицию. Сотрудники гродненского отдела внутренних дел на транспорте в течение нескольких дней установили личность пассажирки. 

"Картина уже у музыканта", – рассказал оперуполномоченный ОУР гродненского отдела внутренних дел на транспорте капитан милиции Виктор Дмитрович. 

Как сообщили в Гродненском УВД, Валерий Дидюля поблагодарил гродненских милиционеров за помощь.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Полотно с семейным портретом передали музыканту со случайным пассажиром поезда Гродно – Москва, но на московском вокзале гитарист и пассажир разминулись.

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