Гродненские милиционеры вернули картину гитаристу Дидюле

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Гродненские милиционеры помогли известному гитаристу Валерию Дидюле разыскать картину, которую передали ему в Москву из Гродно, рассказали в Гродненском УВД.



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Картину написал гродненский художник, который попросил одну из пассажирок поезда Гродно – Москва передать полотно гитаристу. На полотне были изображены музыкант и его супруга. Однако Дидюля, который сейчас живет в Москве, не успел к поезду, а женщина не могла его ждать. В итоге они разминулись.

Дидюля обратился в милицию. Сотрудники гродненского отдела внутренних дел на транспорте в течение нескольких дней установили личность пассажирки.

"Картина уже у музыканта", – рассказал оперуполномоченный ОУР гродненского отдела внутренних дел на транспорте капитан милиции Виктор Дмитрович.

Как сообщили в Гродненском УВД, Валерий Дидюля поблагодарил гродненских милиционеров за помощь.