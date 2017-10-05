5 октября в Малорите огласили приговор по обвинению трех мужчин в организации незаконной миграции, сообщили TUT.BY в Брестском областном суде.

Мужчины в ночь на 28 января помогли россиянину , которому запрещен въезд в Украину, перейти белорусско-украинскую границу в обход пунктов пропуска. 26-летний участник группы подвез «клиента» в лес и передал своим сообщникам, которые должны были сопроводить россиянина к разделительной полосе. Там их встречал «куратор», который отвечал за сопровождение нелегала по украинской территории.

Попытка незаконного пересечения границы не удалась. Все четверо были обнаружены пограничниками обоих государств и задержаны.

В ходе следствия выявлен также факт перехода госграницы украинкой, которой запретили въезд в Беларусь за нарушение порядка пребывания.

Согласно показаниям женщины, она в апреле 2016 года направлялась в гости к своей сестре, проживающей с семьей в Каменецком районе. Для этого через знакомого связалась с куратором, который за деньги организовал ее перемещение.

Судом Малоритского района все трое были признаны виновными в организации незаконной миграции повторно группой лиц. Одному из них назначили 4 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Двум другим дали по три года с конфискацией.