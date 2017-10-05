Мужчины в ночь на 28 января
Попытка незаконного пересечения границы не удалась. Все четверо были обнаружены пограничниками обоих государств и задержаны.
В ходе следствия выявлен также факт перехода госграницы украинкой, которой запретили въезд в Беларусь за нарушение порядка пребывания.
Согласно показаниям женщины, она в апреле 2016 года направлялась в гости к своей сестре, проживающей с семьей в Каменецком районе. Для этого через знакомого связалась с куратором, который за деньги организовал ее перемещение.
Судом Малоритского района все трое были признаны виновными в организации незаконной миграции повторно группой лиц. Одному из них назначили 4 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Двум другим дали по три года с конфискацией.
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