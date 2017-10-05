В домах многих районов Брестской области включили отопление

Более половины районов Брестской области начали отопление жилищного фонда, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела котельного хозяйства и энергетики областного управления ЖКХ Сергей Ананьев.

В области отопление включено во всех объектах социальной сферы. Кроме того, 11 районов начали подачу тепла в жилой сектор. Ожидается, что решения о начале теплоснабжения населения в ближайшее время будут приняты в остальных регионах — Бресте, Барановичах, Пинске, Кобрине, Березе и Брестском районе.

На наладку системы отопления отводится 10 дней, при возникновении каких-либо сбоев потребителям тепла необходимо направить в ЖКХ заявку.