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В домах многих районов Брестской области включили отопление
06.10.2017 12:27 — Новости Общества | Tut.by
Более половины районов Брестской области начали отопление жилищного фонда,
В области отопление включено во всех объектах социальной сферы. Кроме того, 11 районов начали подачу тепла в жилой сектор. Ожидается, что решения о начале теплоснабжения населения в ближайшее время будут приняты в остальных регионах — Бресте, Барановичах, Пинске, Кобрине, Березе и Брестском районе.
На наладку системы отопления отводится 10 дней, при возникновении каких-либо сбоев потребителям тепла необходимо направить в ЖКХ заявку.
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Каких-либо внештатных ситуаций при включении не возникало.
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