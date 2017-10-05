Архивисты хранят для нас редкие кадры и уникальные документы. Эти люди в два счета могут вспомнить, как выглядело какое-то место много лет назад. В День архивиста, 6 октября, TUT.BY и Белгосархив кинофотофонодокументов предлагают попробовать себя в роли знатока фондов. На снимках — города Беларуси середины прошлого века. Угадайте, где какой.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Угадай белорусский город по старому снимку. Тест TUT.BY Архивисты хранят для нас редкие кадры и уникальные документы. Эти люди в два счета могут вспомнить, как выглядело какое-то место много лет назад. В День архивиста, 6...