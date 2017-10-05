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Угадай белорусский город по старому снимку. Тест TUT.BY

06.10.2017 12:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Архивисты хранят для нас редкие кадры и уникальные документы. Эти люди в два счета могут вспомнить, как выглядело какое-то место много лет назад. В День архивиста, 6 октября, TUT.BY и Белгосархив кинофотофонодокументов предлагают попробовать себя в роли знатока фондов. На снимках — города Беларуси середины прошлого века. Угадайте, где какой.

 
 
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Архивисты хранят для нас редкие кадры и уникальные документы. Эти люди в два счета могут вспомнить, как выглядело какое-то место много лет назад. В День архивиста, 6...

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