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ЛДПБ раскритиковала чиновников за отсутствие тепла

06.10.2017 13:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 окт — Sputnik. Либерально-демократическая партия Беларуси (ЛДПБ) раскритиковала чиновников за отсутствие отопления в жилых домах, соответствующее заявление сделал в пятницу первый зампред партии Олег Гайдукевич.

Тема отопительного сезона сегодня — одна из самых актуальных для белорусов. В социальных объектах батареи уже греют, однако в жилом фонде включать отопление чиновники не спешат.

"Всю неделю люди мерзнут и на работе, и дома! Это чуть ли не главная тема для обсуждения в стране. А местная власть делает вид, что экономит! Хотя, разве не понятно, что работоспособность людей, эффективность труда падают", — заявил Гайдукевич.

Политик уверен, что отопление надо включать тогда, "когда стало людям холодно, а не тогда, когда решил кто-то в мэрии".

"В этом и заключается одно из главных направлений работы местной власти. Решение конкретных вопросов людей на местах. Нельзя дожидаться, пока кто-то сверху позвонит и прикажет", — отметил Гайдукевич.

Привел в пример политик ситуацию с вырубкой деревьев, которую недавно раскритиковал президент — после чего вырубку было решено прекратить. Он уверен, что то же самое и с теплом.

"Наверное, включат отопление, когда уже потеплеет. Местные власти должны быть гораздо расторопнее", — заключил Гайдукевич и напомнил, что его партия будет участвовать в местных выборах и сможет показать "правильные примеры".

Отопление в жилом фонде Минска, как стало известно в пятницу, планируют включать лишь к началу следующей недели.

 
Теги: Минск
 
 
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Первый замглавы партии уверен, что отопление надо включать тогда, когда "людям стало холодно".

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